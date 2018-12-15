P2P кредитование

Додано: Чет 13 гру, 2018 13:42

Как без прямого перехода на сайт попасть на финхаб потенциальному заёмщику?

Пробовал по разным ключевым словам найти в поиске, но там другие микрозаймовые организации на первой странице.

Откуда приходят все клиенты? Как они вообще узнают о существовании такого сервиса?

(средняя посещаемость сайта за прошлый месяц 43к уникальных пользователей)



Судя по открытым статикам 47% всех посетителей приходят по прямым ссылкам, и тут мне не понятно становится: Часть от всех посетителей это те, кто дают в займ, они само собой приходят по прямым ссылкам; а остальная часть, думаю, что заемщики. Но тогда почему по прямой ссылке? т.е. это те, кто уже брали в долг тут раньше? Finhub живет за счет тех, кто берет регулярные займы что ли?