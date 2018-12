P2P кредитование

Додано: Суб 15 гру, 2018 20:31

chel_v_valenkah

В Wolfram Mathematica формула имеет вид:



fee = <|"A" -> 3.15, "B" -> 4.05, "C" -> 4.95, "D" -> 5.40, "E" -> 5.85, "F" -> 6.30|>;

effFee = Floor[fee[riskGroup]/Mean[Table[(1 - (ik - 1)/monNum)/12, {ik, 1, monNum}]]]



где effFee - доходность на дашборде; fee - ежемесячная комиссия, которая зависит от группы риска riskGroup; monNum - число месяцев, т.е. срок займа. Floor, Mean, Table - встроенные функции Wolfram Mathematica. Floor округляет к целому числу отбрасывая дробную часть; Mean вычисляет среднеарифметическое от списка значений, которые в даном случае сгенерированы функцией Table. Функция Table создаёт список расчитывая аргумент (1 - (ik - 1)/monNum)/12 для значений ik от 1 до monNum с шагом 1.



Для краткосрочных:

fee = <|"A" -> 9.90, "B" -> 13.50, "C" -> 20.70, "D" -> 26.10, "E" -> 32.40, "F" -> 38.70|>;

effFee = Floor[fee[riskGroup]*12*365/360]