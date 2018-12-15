P2P кредитование

Как без прямого перехода на сайт попасть на финхаб потенциальному заёмщику? Пробовал по разным ключевым словам найти в поиске, но там другие микрозаймовые организации на первой странице. Откуда приходят все клиенты? Как они вообще узнают о существовании такого сервиса? (средняя посещаемость сайта за прошлый месяц 43к уникальных пользователей)
Судя по открытым статикам 47% всех посетителей приходят по прямым ссылкам, и тут мне не понятно становится: Часть от всех посетителей это те, кто дают в займ, они само собой приходят по прямым ссылкам; а остальная часть, думаю, что заемщики. Но тогда почему по прямой ссылке? т.е. это те, кто уже брали в долг тут раньше? Finhub живет за счет тех, кто берет регулярные займы что ли?
greenozon написав:На дешборді зараз є одна вільна заявка рейтинг правда не ахті, але хоть щось реально вдається побачити 1, максимум 2 штуки за тиждень. Значить іде хороший відбір (як мені видається)
Вот сейчас висит 1 заявка с рейтингом B. Довольно долго висит: за последний час-полтора в неё инвестировали всего 500, и остаётся ещё 3700/10000. Я чего-то не понимаю или почему же инвесторы не спешат вливать деньги?
Ммм, объясните мне, если кто может, что значит эта колонка "доходность" на финхабе и как её использовать в реальной жизни? Немного поиграв с уравнениями, я себе накидал формулу по вычислению "% годовых" (как на обычных депозитах), но вот думаю: может, я просто не въезжаю и эта самая доходность имеет какой-то сакральный смысл и/или важнее для инвестора?
chel_v_valenkah написав:Я чего-то не понимаю или почему же инвесторы не спешат вливать деньги?
Спешка нужна только при ловле блох. Я вот все займы, в которые вкладываю 500 грн. и более просчитываю. Тот займ, который долго висел, был плохим и видимо это увидел не только я. Вообще говоря, раз не все займы приносят прибыль, то незачем и во все вкладывать. То что на финхабе финансируется всё подряд это какая-то аномалия.
где effFee - доходность на дашборде; fee - ежемесячная комиссия, которая зависит от группы риска riskGroup; monNum - число месяцев, т.е. срок займа. Floor, Mean, Table - встроенные функции Wolfram Mathematica. Floor округляет к целому числу отбрасывая дробную часть; Mean вычисляет среднеарифметическое от списка значений, которые в даном случае сгенерированы функцией Table. Функция Table создаёт список расчитывая аргумент (1 - (ik - 1)/monNum)/12 для значений ik от 1 до monNum с шагом 1.