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P2P кредитование

P2P кредитование
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 61626364
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 11:06

YuriySVik
Есть разница: формула это символическая запись высказывания, подбрасывание это действие. Запись это результат действия, а не само действие. Смотрите подробнее по ссылкам:
математическая формула,
подбрасывание монеты
Shinrei
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 11:30

Re: P2P кредитование

У меня зависла краткосрочная инвестиция на месяц с середины сентября. Вот на днях будет больше 60 дней просрочки. При чём нет никакого погашения, даже частичного.

Хотя чел и брал 2 займа в других шарашках, имел низкий уровень риска — это ничего не значит. Ребята не отображает инфу по просрочкам из УБКИ.

Не серьезный заемщик или просто мошенничество.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 13:10

Кто как понимает вот это правило для инвесторов FH?

3. Инвестор может выбирать не более 10 кредитных заявок для 1 общей инвестиции. Количество общих инвестиций не ограничено.
dmytro_k
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 13:22

MASolomko не хватает конечно возможностей для самозащиты. Понятно, что ФХ хочет защитить свою клиентуру, чтоб заемщики и инвесторы не стали сотрудничать на прямую. Но всё же если просрочка ушла в 90+ понятно становится что их коллекторские фирмы не дадут желанного результата. С удовольствием зашёл бы в проект с большими деньгами чем сейчас, если бы после 90+ просрочки ФХ оформлял с инвестором юридически значимый договор и предоставлял все данные о заёмщике для возможности обращения в суду за защитой своих денег.
dmytro_k
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 14:20

Re: P2P кредитование

  dmytro_k написав:3. Инвестор может выбирать не более 10 кредитных заявок для 1 общей инвестиции.
В одной инвестиции ты можешь кредитовать нескольких заемщиков (будет включено несколько договоров). Минимум каждому по 500 грн.
Сейчас заявок для инвесторов мало, поэтому про правило можно пока что забыть.

  dmytro_k написав:...если бы после 90+ просрочки ФХ оформлял с инвестором юридически значимый договор и предоставлял все данные о заёмщике для возможности обращения в суду за защитой своих денег.
Посмотри аналогичный проект в РБ. Там фишка обращения в суд реализована.

Но есть момент. Если сумма долга меньше 20к, то обращаться в суд не имеет смысла (из газет).
MASolomko
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