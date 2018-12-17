Есть разница: формула это символическая запись высказывания, подбрасывание это действие. Запись это результат действия, а не само действие. Смотрите подробнее по ссылкам:
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Нед 16 гру, 2018 11:06
YuriySVik
Есть разница: формула это символическая запись высказывания, подбрасывание это действие. Запись это результат действия, а не само действие. Смотрите подробнее по ссылкам:
Додано: Пон 17 гру, 2018 11:30
Re: P2P кредитование
У меня зависла краткосрочная инвестиция на месяц с середины сентября. Вот на днях будет больше 60 дней просрочки. При чём нет никакого погашения, даже частичного.
Хотя чел и брал 2 займа в других шарашках, имел низкий уровень риска — это ничего не значит. Ребята не отображает инфу по просрочкам из УБКИ.
Не серьезный заемщик или просто мошенничество.
Додано: Пон 17 гру, 2018 13:10
Кто как понимает вот это правило для инвесторов FH?
3. Инвестор может выбирать не более 10 кредитных заявок для 1 общей инвестиции. Количество общих инвестиций не ограничено.
Додано: Пон 17 гру, 2018 13:22
MASolomko не хватает конечно возможностей для самозащиты. Понятно, что ФХ хочет защитить свою клиентуру, чтоб заемщики и инвесторы не стали сотрудничать на прямую. Но всё же если просрочка ушла в 90+ понятно становится что их коллекторские фирмы не дадут желанного результата. С удовольствием зашёл бы в проект с большими деньгами чем сейчас, если бы после 90+ просрочки ФХ оформлял с инвестором юридически значимый договор и предоставлял все данные о заёмщике для возможности обращения в суду за защитой своих денег.
Додано: Пон 17 гру, 2018 14:20
Re: P2P кредитование
В одной инвестиции ты можешь кредитовать нескольких заемщиков (будет включено несколько договоров). Минимум каждому по 500 грн.
Сейчас заявок для инвесторов мало, поэтому про правило можно пока что забыть.
Посмотри аналогичный проект в РБ. Там фишка обращения в суд реализована.
Но есть момент. Если сумма долга меньше 20к, то обращаться в суд не имеет смысла (из газет).
Додано: Пон 17 гру, 2018 15:32
Re: P2P кредитование
Прошу прощения, что такое РБ?
имеет или не имеет смысла решал бы уже каждый сам для себя, главное что была бы такая возможность, а без таковой приближено к рулетке т.к. даём практически в безликого заёмщика без никаких гарантий, с платформы возврат денег не имеем право требовать, данных заёмщика для самостоятельной защиты инвестиций нет
Додано: Пон 17 гру, 2018 16:52
Re: P2P кредитование
Республика Беларусь.
Аналогичный проект — интернет-площадка «Кубышка».
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Додано: Пон 17 гру, 2018 18:46
Додано: Пон 17 гру, 2018 20:36
Re: P2P кредитование
Shinrei, скорее комиссию слижут по выплаченным кредиткам. А то на одной комиссии колекшн потерял бы доход по инвестиции, саму инвестицию и ещё может должен им останешься
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