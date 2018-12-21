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P2P кредитование

P2P кредитование
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 62636465
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 13:28

Позика дає довіру та серйозність. Я є фізичною особою, яка пропонує позику між фізичними особами та компаніями, за всю іншу інформацію, будь ласка, зв'яжіться з нами за адресою: elenanino0007@gmail.com
elenanino77
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 10:09

Кто-то сегодня профинансировал займ 48382 в 10000 грн. У заемщика уже выплачено 4 займа на Финхаб. Что самое забавное заявки не было в списке, а через 20 минут я ее увидел уже профинансированой. Т.е. кто-то мониторит постоянно и вкладывается. Думаю что профинансировал 1 инветсор все 10000 грн. т.к. уж слишком быстро она закрылась.
Кстати посмотрите информацию о заёмщике, по-моему вполне неплохие данные (если всему верить) и с такой информацией у него рейтинг всего С (УБКИ 16.01%)
dmytro_k
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:20

А часто-ль возвращают со штрафом?
Или, если не вернули вовремя, то можно уже не ждать?
Вообще, конечно, проценты не покрывают невозвратов даже близко.
А после того, как я перестал инвестировать: ни одного возврата.
Ни с семьями, ни с детьми, ни с хорошим рейтигом - вообще по нулям, как отрубило.
А берут-ли там вообще кредиты реальные люди? Или может это симулятор "торгов", типа форекса какого-нибудь?
Очень похоже на финансовую пирамиду.
vk65535
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:40

  vk65535 написав:А часто-ль возвращают со штрафом?

Какого ответа вы ждёте на этот вопрос? Что по вашему часто, а что нет? Никто наверно не знает кто вернёт, а кто нет.
  vk65535 написав:если не вернули вовремя, то можно уже не ждать?

Конечно можно, никто не запрещает, ждите. Вот сегодня по займу 25372 человек начал возвращать мелкие суммы после 5 месяцев без платежей. Хуже если первого платежа нет больше месяца, тут как говорится пиши пропало.
Ответов на другие вопросы не знаю.
Shinrei
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 08:07

Re: P2P кредитование

Shinrei, возвращать начал по краткосрочному кредиту (до 30 дней) или кредиту от 3 месяцев?
MASolomko
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