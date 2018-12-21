P2P кредитование

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на тему Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій

#<1 ... 62636465 Додано: Вів 18 гру, 2018 13:28 Позика дає довіру та серйозність. Я є фізичною особою, яка пропонує позику між фізичними особами та компаніями, за всю іншу інформацію, будь ласка, зв'яжіться з нами за адресою: elenanino0007@gmail.com elenanino77

Повідомлень: 1 З нами з: 18.12.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 гру, 2018 10:09 Кто-то сегодня профинансировал займ 48382 в 10000 грн. У заемщика уже выплачено 4 займа на Финхаб. Что самое забавное заявки не было в списке, а через 20 минут я ее увидел уже профинансированой. Т.е. кто-то мониторит постоянно и вкладывается. Думаю что профинансировал 1 инветсор все 10000 грн. т.к. уж слишком быстро она закрылась.

Кстати посмотрите информацию о заёмщике, по-моему вполне неплохие данные (если всему верить) и с такой информацией у него рейтинг всего С (УБКИ 16.01%) dmytro_k Повідомлень: 8 З нами з: 03.12.18 Подякував: 1 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:20 А часто-ль возвращают со штрафом?

Или, если не вернули вовремя, то можно уже не ждать?

Вообще, конечно, проценты не покрывают невозвратов даже близко.

А после того, как я перестал инвестировать: ни одного возврата.

Ни с семьями, ни с детьми, ни с хорошим рейтигом - вообще по нулям, как отрубило.

А берут-ли там вообще кредиты реальные люди? Или может это симулятор "торгов", типа форекса какого-нибудь?

Очень похоже на финансовую пирамиду. vk65535 Повідомлень: 1 З нами з: 21.12.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:40 vk65535 написав: А часто-ль возвращают со штрафом? А часто-ль возвращают со штрафом?

Какого ответа вы ждёте на этот вопрос? Что по вашему часто, а что нет? Никто наверно не знает кто вернёт, а кто нет.

vk65535 написав: если не вернули вовремя, то можно уже не ждать? если не вернули вовремя, то можно уже не ждать?

Конечно можно, никто не запрещает, ждите. Вот сегодня по займу 25372 человек начал возвращать мелкие суммы после 5 месяцев без платежей. Хуже если первого платежа нет больше месяца, тут как говорится пиши пропало.

Ответов на другие вопросы не знаю. Какого ответа вы ждёте на этот вопрос? Что по вашему часто, а что нет? Никто наверно не знает кто вернёт, а кто нет.Конечно можно, никто не запрещает, ждите. Вот сегодня по займу 25372 человек начал возвращать мелкие суммы после 5 месяцев без платежей. Хуже если первого платежа нет больше месяца, тут как говорится пиши пропало.Ответов на другие вопросы не знаю. Shinrei

Повідомлень: 39 З нами з: 23.07.18 Подякував: 18 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 гру, 2018 08:07 Re: P2P кредитование Shinrei, возвращать начал по краткосрочному кредиту (до 30 дней) или кредиту от 3 месяцев? MASolomko

Повідомлень: 540 З нами з: 08.03.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 62 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 62636465 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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