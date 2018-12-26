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на тему Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій

#<1 ... 63646566 Додано: Чет 27 гру, 2018 08:56 Re: P2P кредитование chel_v_valenkah написав: Мой самый злостный неплательщик - а их всего 3 на данный момент, и этот просрочил уже на 25 дней - старшина роти в батальйон конвойної служби ГУНП у м. Києві (это наша новая доблестная полиция). Мой самый злостный неплательщик - а их всего 3 на данный момент, и этот просрочил уже на 25 дней - старшина роти в батальйон конвойної служби ГУНП у м. Києві (это наша новая доблестная полиция).



Откуда вам известно место работы? Откуда вам известно место работы? dmytro_k Повідомлень: 10 З нами з: 03.12.18 Подякував: 1 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 гру, 2018 16:15 Re: P2P кредитование Моє власне уявлення - ідея P2P є цікавою і прогресивною і має місце існування, але за умов:

- ефективного діючого законодавства та судової системи для захисту прав сторін;

- ліцензіюванням посередників в подібній діяльності і їхній фінансовій співвідповідальності;

- урегулюванням процедури банкротства фізичної особи та залучення третейських судів тощо.

Поки цього не має - це лотерея з досить сумнівним результатом для всіх.

Але і зараз є зміст кредитувати фізосіб, чи через депозит в кредитній спілці чи безпоседньо. На мою думку, за таких оптимальних умов:

- дохідність по інвестиції не може перевищувати 20-25% чистими (15% з урахуванням інфляції) на рік;

- загальна вартість кредиту не має перевищувати 45% на рік (мінус інфляція, нотаріус та інші комісії);

- споживчий кредит без поруки чи застави не має змісту надавати (якщо в банках до третини «проблемних» по цим позиціям, то в малих фінустановах важко навіть уявити);

- цільовий кредит (не споживчий) надавати варто тільки під заставу.

В світлі цього досить непогано виглядає кредитування фермерських господарств. Банки не люблять кредитувати фермерів (неможливо заставу реалізувати) - вони вимушені брати P2P чи в кредитній спілці (державна субвенція здебільшого осідає в агрохолдингу).

Так, наприклад, в Херсонській області аграрії кредитуються під 30-35 річних на посівну весною, в жовтні віддають кредити.

Так і живемо mazurkevych

Повідомлень: 9 З нами з: 18.12.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 63646566 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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