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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Чет 27 гру, 2018 08:56
Re: P2P кредитование
Додано: Чет 27 гру, 2018 16:15
Re: P2P кредитование
Моє власне уявлення - ідея P2P є цікавою і прогресивною і має місце існування, але за умов:
- ефективного діючого законодавства та судової системи для захисту прав сторін;
- ліцензіюванням посередників в подібній діяльності і їхній фінансовій співвідповідальності;
- урегулюванням процедури банкротства фізичної особи та залучення третейських судів тощо.
Поки цього не має - це лотерея з досить сумнівним результатом для всіх.
Але і зараз є зміст кредитувати фізосіб, чи через депозит в кредитній спілці чи безпоседньо. На мою думку, за таких оптимальних умов:
- дохідність по інвестиції не може перевищувати 20-25% чистими (15% з урахуванням інфляції) на рік;
- загальна вартість кредиту не має перевищувати 45% на рік (мінус інфляція, нотаріус та інші комісії);
- споживчий кредит без поруки чи застави не має змісту надавати (якщо в банках до третини «проблемних» по цим позиціям, то в малих фінустановах важко навіть уявити);
- цільовий кредит (не споживчий) надавати варто тільки під заставу.
В світлі цього досить непогано виглядає кредитування фермерських господарств. Банки не люблять кредитувати фермерів (неможливо заставу реалізувати) - вони вимушені брати P2P чи в кредитній спілці (державна субвенція здебільшого осідає в агрохолдингу).
Так, наприклад, в Херсонській області аграрії кредитуються під 30-35 річних на посівну весною, в жовтні віддають кредити.
Так і живемо
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