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P2P кредитование

P2P кредитование
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 63646566
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 08:56

Re: P2P кредитование

  chel_v_valenkah написав:Мой самый злостный неплательщик - а их всего 3 на данный момент, и этот просрочил уже на 25 дней - старшина роти в батальйон конвойної служби ГУНП у м. Києві (это наша новая доблестная полиция).


Откуда вам известно место работы?
dmytro_k
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 16:15

Re: P2P кредитование

Моє власне уявлення - ідея P2P є цікавою і прогресивною і має місце існування, але за умов:
- ефективного діючого законодавства та судової системи для захисту прав сторін;
- ліцензіюванням посередників в подібній діяльності і їхній фінансовій співвідповідальності;
- урегулюванням процедури банкротства фізичної особи та залучення третейських судів тощо.
Поки цього не має - це лотерея з досить сумнівним результатом для всіх.
Але і зараз є зміст кредитувати фізосіб, чи через депозит в кредитній спілці чи безпоседньо. На мою думку, за таких оптимальних умов:
- дохідність по інвестиції не може перевищувати 20-25% чистими (15% з урахуванням інфляції) на рік;
- загальна вартість кредиту не має перевищувати 45% на рік (мінус інфляція, нотаріус та інші комісії);
- споживчий кредит без поруки чи застави не має змісту надавати (якщо в банках до третини «проблемних» по цим позиціям, то в малих фінустановах важко навіть уявити);
- цільовий кредит (не споживчий) надавати варто тільки під заставу.
В світлі цього досить непогано виглядає кредитування фермерських господарств. Банки не люблять кредитувати фермерів (неможливо заставу реалізувати) - вони вимушені брати P2P чи в кредитній спілці (державна субвенція здебільшого осідає в агрохолдингу).
Так, наприклад, в Херсонській області аграрії кредитуються під 30-35 річних на посівну весною, в жовтні віддають кредити.
Так і живемо
mazurkevych
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 09:44

Re: P2P кредитование

  vladimir____ написав:Сумма по финхабу 64 тыс грн.


какой у Вас годовой доход, что вы позволили себе такую сумму в настолько высокорискованную инвестицию вложить?
dmytro_k
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:39

Правило фін. грамотності і інвестування декларує - вкладати в ризикові проекти максимум 10% капіталу
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:49

Настав час моєї статистики. Займів, по яким повинні були прийти платежі і займів по яким не повинні, але таки прийшли платежі, загалом назбиралось 156. Майже всі займи довгострокові.
Яку статистику, яку обробку цієї бази даних ви хотіли б побачити? Я сьогодні, наче святий Миколай, виконаю ваші забаганки.
Shinrei
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 10:40

Shinrei

1) гео-статистика (які міста-області) кращі займачі, а які - ні (в ідеалі на карті України в вигляді кольористики від червоного до зеленого :) )
2) вікова статистика (який діапазон найвідповідальніший і вчасно виконує взяті на себе зовоб'язання
3) відношення задекларованої з/п до виплат (дуже цікавлять дивні займи, де декларовано 20..30000 а займають пару тис на довгострок
4) чи впливає к-сть повернених займів (ФХ, інші) на позитивний рез-т
5) який займаний діапазон грошей найбільш ймовірно повертають (малі суми, середні, максимальні)
...

поки все
мабуть забагато прошу, дивіться самі що вам цікаво аналізувати і діліться з публікою!
Бо вже багато "зневіривших" тут ходять

Дякую наперед
+50грн !
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greenozon
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