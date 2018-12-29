P2P кредитование

Додано: Чет 27 гру, 2018 16:15

Моє власне уявлення - ідея P2P є цікавою і прогресивною і має місце існування, але за умов:

- ефективного діючого законодавства та судової системи для захисту прав сторін;

- ліцензіюванням посередників в подібній діяльності і їхній фінансовій співвідповідальності;

- урегулюванням процедури банкротства фізичної особи та залучення третейських судів тощо.

Поки цього не має - це лотерея з досить сумнівним результатом для всіх.

Але і зараз є зміст кредитувати фізосіб, чи через депозит в кредитній спілці чи безпоседньо. На мою думку, за таких оптимальних умов:

- дохідність по інвестиції не може перевищувати 20-25% чистими (15% з урахуванням інфляції) на рік;

- загальна вартість кредиту не має перевищувати 45% на рік (мінус інфляція, нотаріус та інші комісії);

- споживчий кредит без поруки чи застави не має змісту надавати (якщо в банках до третини «проблемних» по цим позиціям, то в малих фінустановах важко навіть уявити);

- цільовий кредит (не споживчий) надавати варто тільки під заставу.

В світлі цього досить непогано виглядає кредитування фермерських господарств. Банки не люблять кредитувати фермерів (неможливо заставу реалізувати) - вони вимушені брати P2P чи в кредитній спілці (державна субвенція здебільшого осідає в агрохолдингу).

Так, наприклад, в Херсонській області аграрії кредитуються під 30-35 річних на посівну весною, в жовтні віддають кредити.

Так і живемо