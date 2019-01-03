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P2P кредитование
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Суб 29 гру, 2018 22:13
vk65535 написав:
Просто скажи, какую прибыль получил.
Снятия минус вложения.
Баланс=(Кошелёк+Рабочий портфель+Вывеведено)*0,99-Вложено=-4155,88 грн по даным на 28.12.2018. Расчёт приблизительный, конечно, так как в рабочем портфеле точно есть займы, которых там не должно быть. То есть никакой прибыли и нету, одни убытки от этого финхаба.
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Shinrei
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Додано: Сер 02 січ, 2019 08:15
Кто может подсказать, почему номер займа в списке инвестиций один, а в инфе про заемщика номер другой. Например, открываю список инвестиций, там написано #45705, открываю ее и перехожу в информацию о заёмщике, а там займ №45701. И так во всех займах
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dmytro_k
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Додано: Сер 02 січ, 2019 11:29
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greenozon
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Додано: Сер 02 січ, 2019 11:54
Shinrei
Дякую вам за прекрасно поданий матеріал і великий об'єм проробленої праці!
Є над чим подумати
2) несподівано прокинулась і запрацювала служба "коллекшн" - вернули піврічний займ (трішки взявши за свою роботу)
Позитивні новини на початку НР 2019!
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greenozon
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:58
dmytro_k написав:
Кто может подсказать, почему номер займа в списке инвестиций один, а в инфе про заемщика номер другой.
Этот вопрос я задавал поддержке финхаба более 2 месяцев назад, с тех пор добавили ID-клиента, но баг так и не исправили. Тогда я думал что это баг, сейчас уже начинаю сомневатся: а может быть и правда эти цифры несут какой-то смысл? Если вам удастся узнать у поддержки значение этих цифр, напишите, пожалуйста, здесь на форуме.
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Shinrei
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