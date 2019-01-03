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P2P кредитование
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Суб 29 гру, 2018 22:13
vk65535 написав:
Просто скажи, какую прибыль получил.
Снятия минус вложения.
Баланс=(Кошелёк+Рабочий портфель+Вывеведено)*0,99-Вложено=-4155,88 грн по даным на 28.12.2018. Расчёт приблизительный, конечно, так как в рабочем портфеле точно есть займы, которых там не должно быть. То есть никакой прибыли и нету, одни убытки от этого финхаба.
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Shinrei
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Додано: Сер 02 січ, 2019 08:15
Кто может подсказать, почему номер займа в списке инвестиций один, а в инфе про заемщика номер другой. Например, открываю список инвестиций, там написано #45705, открываю ее и перехожу в информацию о заёмщике, а там займ №45701. И так во всех займах
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dmytro_k
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Додано: Сер 02 січ, 2019 11:29
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Додано: Сер 02 січ, 2019 11:54
Shinrei
Дякую вам за прекрасно поданий матеріал і великий об'єм проробленої праці!
Є над чим подумати
2) несподівано прокинулась і запрацювала служба "коллекшн" - вернули піврічний займ (трішки взявши за свою роботу)
Позитивні новини на початку НР 2019!
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:58
dmytro_k написав:
Кто может подсказать, почему номер займа в списке инвестиций один, а в инфе про заемщика номер другой.
Этот вопрос я задавал поддержке финхаба более 2 месяцев назад, с тех пор добавили ID-клиента, но баг так и не исправили. Тогда я думал что это баг, сейчас уже начинаю сомневатся: а может быть и правда эти цифры несут какой-то смысл? Если вам удастся узнать у поддержки значение этих цифр, напишите, пожалуйста, здесь на форуме.
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Shinrei
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 13:41
dmytro_k написав:
Кто может подсказать, почему номер займа в списке инвестиций один, а в инфе про заемщика номер другой. Например, открываю список инвестиций, там написано #45705, открываю ее и перехожу в информацию о заёмщике, а там займ №45701. И так во всех займах
В первом случае номер не
займа, а инвестиции
. По одному займу инвестиций может быть несколько. Можно даже иметь несколько своих инвестиций в один и тот же займ - номера у них будут разные, но номер займа у них будет один и тот же.
По теме: с ноября участвовал в основном в 30-дневных займах на сумму порядка 16К, из них чуть больше половины ушло в просрочку. Чуть больше, а не чуть меньше. При том, что доходность примерно 10%. В казино у рулетки шансы такие же, но выигрыш в 5 раз больше.
Среди просрочивших разные: и с рейтингами, и с семьями, и с детьми, и с высокими доходами, и с выплаченными кредитами (в том числе на финхабе, да-да, те самые, с рейтингом А
), так что... ну вы поняли.
Да, и нас еще уверяют, что заявок так мало, потому что они ТЩАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЮТ
Но задумка, конечно, "интересная" (c)
Востаннє редагувалось vk65535
в П'ят 04 січ, 2019 16:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:26
Shinrei написав: dmytro_k написав:
Кто может подсказать, почему номер займа в списке инвестиций один, а в инфе про заемщика номер другой.
Этот вопрос я задавал поддержке финхаба более 2 месяцев назад, с тех пор добавили ID-клиента, но баг так и не исправили. Тогда я думал что это баг, сейчас уже начинаю сомневатся: а может быть и правда эти цифры несут какой-то смысл? Если вам удастся узнать у поддержки значение этих цифр, напишите, пожалуйста, здесь на форуме.
Вот такой ответ сегодня дали: "Дмитрий, разобрались с вопросом, дело в том, что на дашборде инвестора (списке заявок) Вы видите номера займов, а в списке инвестиций - номера инвестиций.
Если Вы делали несколько инвестиций в один займ, номера у них будут различные, а номер займа один и тот же."
Либо мой вопрос не так поняли, либо я совссем не понял ответ
Была у меня и своя версия, но это чисто догадка: выставляется займ № 0001 на сумму 2000 грн. Первый инвестор вкладует 500 грн. и этот займ имеет номер №0001, а следующие три займа получают номера №0002-№0004.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:01
vk65535 написав:
с ноября участвовал в основном в 30-дневных займах на сумму порядка 16К, из них чуть больше половины ушло в просрочку. Чуть больше, а не чуть меньше.
Когда-то и я вкладывал в краткосрочные, но более 4 месяцев назад бросил это дело, мне тогда оно показалось убыточным. Печально, что мои догадки подтверждаются. Те круговые диаграммы, что я приводил раньше, они построены по данным, в которых только 10 из 156 займов краткосрочные. Видимо потому и такая разница в результатах инвестирования.
Меня как раз интересовало как там дела с краткосрочными потому, что по моим представлениям спрогнозировать результат инвестиции по краткосрочному займу должно быть проще чем по долгосрочному. В краткосрочных ведь не надо ждать месяцы чтобы понять правильной была инвестиция или нет, максимум через 2 месяца уже можно говорить о достоверном результате инвестирования и использовать такую базу результатов для прогнозирования.
dmytro_k написав:
Либо мой вопрос не так поняли, либо я совссем не понял ответ
Я тоже не понял. Если это номерация для конкретного инвестора, то почему не прономеровать инвестиции по порядку номерами 1,2,3? Если это номерация сквозная для всех инвесторов, то как так получается, что номер инвестиции близок к номеру займа?
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