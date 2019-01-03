P2P кредитование

Додано: П'ят 04 січ, 2019 13:41

dmytro_k написав: Кто может подсказать, почему номер займа в списке инвестиций один, а в инфе про заемщика номер другой. Например, открываю список инвестиций, там написано #45705, открываю ее и перехожу в информацию о заёмщике, а там займ №45701. И так во всех займах Кто может подсказать, почему номер займа в списке инвестиций один, а в инфе про заемщика номер другой. Например, открываю список инвестиций, там написано #45705, открываю ее и перехожу в информацию о заёмщике, а там займ №45701. И так во всех займах

В первом случае номерзайма, а. По одному займу инвестиций может быть несколько. Можно даже иметь несколько своих инвестиций в один и тот же займ - номера у них будут разные, но номер займа у них будет один и тот же.По теме: с ноября участвовал в основном в 30-дневных займах на сумму порядка 16К, из них чуть больше половины ушло в просрочку. Чуть больше, а не чуть меньше. При том, что доходность примерно 10%. В казино у рулетки шансы такие же, но выигрыш в 5 раз больше.Среди просрочивших разные: и с рейтингами, и с семьями, и с детьми, и с высокими доходами, и с выплаченными кредитами (в том числе на финхабе, да-да, те самые, с рейтингом), так что... ну вы поняли.Да, и нас еще уверяют, что заявок так мало, потому что ониНо задумка, конечно, "интересная" (c)