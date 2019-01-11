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P2P кредитование

P2P кредитование
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 65666768
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 05:58

Shinrei
Рабам требуется обеспечение: кормежка, жилье, присмотр.
Также придется потратиться на обучение, мотивацию, обеспечить им такую работу, чтобы она принесла прибыль, достаточную, чтобы окупить их содержание.
А если человек не может свести свои потребности с возможностями, то и раб из него хреновый. К такому нужно искать подход, чтоб добиться от него высокой эффективности. В общем, головняк один.
Вот если б можно было должников пускать на органы - другое дело :twisted:
Тогда бы и кредитная дисциплина была на порядок выше.
И органы для больных людей были бы более доступными.
Все бы только выиграли, как ни крути.
Шутка, конечно :lol: Я за научный прогресс - пусть лучше генетики научатся все в пробирке выращивать. Тогда с безнадежных должников вообще нечего будет взять :)
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