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P2P кредитование

P2P кредитование
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 65666768
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 05:58

Shinrei
Рабам требуется обеспечение: кормежка, жилье, присмотр.
Также придется потратиться на обучение, мотивацию, обеспечить им такую работу, чтобы она принесла прибыль, достаточную, чтобы окупить их содержание.
А если человек не может свести свои потребности с возможностями, то и раб из него хреновый. К такому нужно искать подход, чтоб добиться от него высокой эффективности. В общем, головняк один.
Вот если б можно было должников пускать на органы - другое дело :twisted:
Тогда бы и кредитная дисциплина была на порядок выше.
И органы для больных людей были бы более доступными.
Все бы только выиграли, как ни крути.
Шутка, конечно :lol: Я за научный прогресс - пусть лучше генетики научатся все в пробирке выращивать. Тогда с безнадежных должников вообще нечего будет взять :)
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 20:59

Сьогодні було багато заявок (3..5) але їх швидко розібрали.
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:50

Re: P2P кредитование

  greenozon написав:швидко розібрали

Все может быть совсем не так, как вам кажется.

Вы думаете, что заявки быстро разбирают активные инвесторы, которых вы считаете своими конкурентами, и вам хочется быть быстрее, ловчее и активнее, чем они.
На деле может оказаться, что большинство заявок оплачивает, ну, скажем ООО «КУ «Финкредит плюс», а рядовым инвесторам просто дают возможность успеть сделать свой вклад. Это добавляет азарта (как и количества поспешных и необдуманных решений).

А может и вовсе некоторые заявки искусственные. Ведь могут же они чисто теоретически просто нарисовать заявку без реального заемщика, взять у инвесторов деньги, а потом просто ничего не делать.
Ведь вся ответственность за это лежит на инвесторах, хочу напомнить.

Или, например, вернул заемщик долг, а Финхаб пустил эти средства на погашение каких-то свои издержек. Более важных. Ни один из инвенсторов об этом не узнает - они будут видеть у себя в личном кабинете все ту же унылую картину. Или, например, могут сделать какому-нибудь инвестору "подарок" в виде возврата его денег с учетом штрафа, но за вычетом "услуг коллекторов". Если, конечно, есть перспектива что он не совсем безнадежно потерян для проекта. Думаю, за этим там так же могут следить очень внимательно, очень квалифицированные специалисты.

А может я зря клевещу на честный проект, но при такой степени непрозрачности кухня там может быть какая угодно, и правду мы узнаем не раньше, чем она когда-нибудь всплывет в новостях.

В разделе Криминал :D
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:04

ФінХаб реалізував одну з найбільш очікуваних і давно обіцяних компонент - сповіщення про нові заявки для інвестування

в Віндовсі це виглядає ось так - http://prntscr.com/m8yxll

2) закрилось пару старих висяків (90+ днів) через колекшн.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 18:53

Re: P2P кредитование

FinHub, учитесь у Привата :D
ameg написав:...у меня было -2к на момент как перестал платить, набегло больше 30к с штрафами (не платил почти 3 года), после реструктуризации получилось 6.5к

https://red-forum.com/showpost.php?p=14 ... ount=38395

Или так:
Банкиров многое за что не любят. Но главный трюк, за который для них приготовлен отдельный котел в аду — это когда банк списывает с клиента комиссию, загоняя его в минус, а затем начисляет на этот минус проценты.
Из канала Дубилета в Телеграмме.

ps А так заемщикам необходимо повышать финансовую грамотность — знать риски того, что грозит ему, если он забивает на выплату кредита.
MASolomko
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