P2P кредитование

Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:50

greenozon написав: швидко розібрали швидко розібрали

Все может быть совсем не так, как вам кажется.Вы думаете, что заявки быстро разбирают активные инвесторы, которых вы считаете своими конкурентами, и вам хочется быть быстрее, ловчее и активнее, чем они.На деле может оказаться, что большинство заявок оплачивает, ну, скажем ООО «КУ «Финкредит плюс», а рядовым инвесторам просто дают возможность успеть сделать свой вклад. Это добавляет азарта (как и количества поспешных и необдуманных решений).А может и вовсе некоторые заявки искусственные. Ведь могут же они чисто теоретически просто нарисовать заявку без реального заемщика, взять у инвесторов деньги, а потом просто ничего не делать.Ведь вся ответственность за это лежит на инвесторах, хочу напомнить.Или, например, вернул заемщик долг, а Финхаб пустил эти средства на погашение каких-то свои издержек. Более важных. Ни один из инвенсторов об этом не узнает - они будут видеть у себя в личном кабинете все ту же унылую картину. Или, например, могут сделать какому-нибудь инвестору "подарок" в виде возврата его денег с учетом штрафа, но за вычетом "услуг коллекторов". Если, конечно, есть перспектива что он не совсем безнадежно потерян для проекта. Думаю, за этим там так же могут следить очень внимательно, очень квалифицированные специалисты.А может я зря клевещу на честный проект, но при такой степени непрозрачности кухня там может быть какая угодно, и правду мы узнаем не раньше, чем она когда-нибудь всплывет в новостях.В разделе Криминал