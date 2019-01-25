P2P кредитование

Shinrei
Рабам требуется обеспечение: кормежка, жилье, присмотр.
Также придется потратиться на обучение, мотивацию, обеспечить им такую работу, чтобы она принесла прибыль, достаточную, чтобы окупить их содержание.
А если человек не может свести свои потребности с возможностями, то и раб из него хреновый. К такому нужно искать подход, чтоб добиться от него высокой эффективности. В общем, головняк один.
Вот если б можно было должников пускать на органы - другое дело
Тогда бы и кредитная дисциплина была на порядок выше.
И органы для больных людей были бы более доступными.
Все бы только выиграли, как ни крути.
Шутка, конечно Я за научный прогресс - пусть лучше генетики научатся все в пробирке выращивать. Тогда с безнадежных должников вообще нечего будет взять