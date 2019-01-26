P2P кредитование

Shinrei Рабам требуется обеспечение: кормежка, жилье, присмотр. Также придется потратиться на обучение, мотивацию, обеспечить им такую работу, чтобы она принесла прибыль, достаточную, чтобы окупить их содержание. А если человек не может свести свои потребности с возможностями, то и раб из него хреновый. К такому нужно искать подход, чтоб добиться от него высокой эффективности. В общем, головняк один. Вот если б можно было должников пускать на органы - другое дело Тогда бы и кредитная дисциплина была на порядок выше. И органы для больных людей были бы более доступными. Все бы только выиграли, как ни крути. Шутка, конечно Я за научный прогресс - пусть лучше генетики научатся все в пробирке выращивать. Тогда с безнадежных должников вообще нечего будет взять
Вы думаете, что заявки быстро разбирают активные инвесторы, которых вы считаете своими конкурентами, и вам хочется быть быстрее, ловчее и активнее, чем они. На деле может оказаться, что большинство заявок оплачивает, ну, скажем ООО «КУ «Финкредит плюс», а рядовым инвесторам просто дают возможность успеть сделать свой вклад. Это добавляет азарта (как и количества поспешных и необдуманных решений).
А может и вовсе некоторые заявки искусственные. Ведь могут же они чисто теоретически просто нарисовать заявку без реального заемщика, взять у инвесторов деньги, а потом просто ничего не делать. Ведь вся ответственность за это лежит на инвесторах, хочу напомнить.
Или, например, вернул заемщик долг, а Финхаб пустил эти средства на погашение каких-то свои издержек. Более важных. Ни один из инвенсторов об этом не узнает - они будут видеть у себя в личном кабинете все ту же унылую картину. Или, например, могут сделать какому-нибудь инвестору "подарок" в виде возврата его денег с учетом штрафа, но за вычетом "услуг коллекторов". Если, конечно, есть перспектива что он не совсем безнадежно потерян для проекта. Думаю, за этим там так же могут следить очень внимательно, очень квалифицированные специалисты.
А может я зря клевещу на честный проект, но при такой степени непрозрачности кухня там может быть какая угодно, и правду мы узнаем не раньше, чем она когда-нибудь всплывет в новостях.
Банкиров многое за что не любят. Но главный трюк, за который для них приготовлен отдельный котел в аду — это когда банк списывает с клиента комиссию, загоняя его в минус, а затем начисляет на этот минус проценты.
Из канала Дубилета в Телеграмме.
ps А так заемщикам необходимо повышать финансовую грамотность — знать риски того, что грозит ему, если он забивает на выплату кредита.
greenozon написав:а також цей нонсенс - Ежемесячный доход 11000 грн а просить Сумма 11500 грн на рік!!
Я таких с самого начала отсекал даже с рейтингом А.
У меня краткосрочный займ до 30 дней на общую сумму 4,4к грн (моих там 500 грн, больше пока в FinHub не рискнул отдавать) от 19 сентября вышел на просрочку. Ни одного платежа. Анкета заемщика: рейтинг С, 2 выплаченных кредита в других организациях; 38 лет, женат, 1 ребенок, проживает в Чернигове; ежемесячный доход 5к.
Если кто ещё не обратил внимания был изменён договор, смотрите п. 9.6-9.10. Правда толку от этого пока не видно.
MASolomko написав:
greenozon написав:а також цей нонсенс - Ежемесячный доход 11000 грн а просить Сумма 11500 грн на рік!!
Я таких с самого начала отсекал даже с рейтингом А.
Я бы не стал так однозначно утверждать, что если сумма займа близка или меньше дохода, и человек берёт её на длительный срок, то это плохо. Вот например: ID клиента 3586255,цель пік, группа риска D, срок 12 мес., Плат. нагр. 6%, возраст 30,пол. м, дети 1,сем.пол. о, Выпл.кред.: других орг. 26,Finhub 0, Сумма займа 6200, Ежемесячный доход 11000, № заявки 46251, Черкаська область, Сміла -> займ выплачен полностью (Задержки: 1|-7|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-). В этом случае, есть много как положительных так и отрицательных результатов. Что касается займа группы риска F, вот например: ID клиента 3294233,цель кт, срок 12 мес.,Плат. нагр. 20%, возраст 24,пол. ж, дети 1, сем.пол. о,Выпл.кред.: других орг. 9,Finhub 0, Сумма займа 11200, Ежемесячный доход 7860,№ заявки 42285, Полтавська область, Кременчук -> займ выплачен полностью (Задержки: -9|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-). не могу найти ни одного займа группы риска F в просрочке, видимо потому что они не так давно появились. Наверно надо высчитывать расстояние в нормированом пространстве параметров заяки между планируемой заявкой и ближайшей заявкой из базы, а то можно нарватся на область, в которой недостаточно данных для достоверного прогноза.
Shinrei написав:Я бы не стал так однозначно утверждать, что если сумма займа близка или меньше дохода, и человек берёт её на длительный срок, то это плохо...
А если такой же человек берёт на короткий срок, то как оценим?
Участвовал по инвестициям на короткий срок. Скажу, что рейтинг пользователя не показатель. Например, заемщик с рейтингом F выплатил всё досрочно и сделал двумя траншами (первый скорее для проверки канала пополнения, второй для полного загашения).