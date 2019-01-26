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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Нед 27 січ, 2019 00:52
А тут тоже, дают по номеру паспорта, кем когда выдан и номеру идентификационного кода деньги. Можно и на чужие данные получить?
Додано: Нед 27 січ, 2019 09:42
Re: P2P кредитование
Заёмщик вместе паспортом фотографируется для прохождения идентификации + ряд данных есть в УБКИ (а там много чего интересного может быть, особенно, если заемщик был клиентом банка-партнёра) + денежные средства выдаются на персонифицированную платежную карту.
ps Описанное выше — всё теория. А на самом деле глядишь ситуация может быть как и с Moneyveo.
Додано: Нед 27 січ, 2019 10:10
Re: P2P кредитование
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