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на тему Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій

#<1 ... 66676869 Додано: Нед 27 січ, 2019 00:52 А тут тоже, дают по номеру паспорта, кем когда выдан и номеру идентификационного кода деньги. Можно и на чужие данные получить? demichh Повідомлень: 1940 З нами з: 09.12.10 Подякував: 109 раз. Подякували: 96 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 січ, 2019 09:42 Re: P2P кредитование demichh написав: Можно и на чужие данные получить? Можно и на чужие данные получить? Заёмщик вместе паспортом фотографируется для прохождения идентификации + ряд данных есть в УБКИ (а там много чего интересного может быть, особенно, если заемщик был клиентом банка-партнёра) + денежные средства выдаются на персонифицированную платежную карту.



ps Описанное выше — всё теория. А на самом деле глядишь ситуация может быть как и с Moneyveo. Заёмщик вместе паспортом фотографируется для прохождения идентификации + ряд данных есть в УБКИ (а там много чего интересного может быть, особенно, если заемщик был клиентом банка-партнёра) + денежные средства выдаются на персонифицированную платежную карту.ps Описанное выше — всё теория. А на самом деле глядишь ситуация может быть как и с Moneyveo. MASolomko

Повідомлень: 670 З нами з: 08.03.18 Подякував: 7 раз. Подякували: 73 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 січ, 2019 10:10 Re: P2P кредитование MASolomko написав: А если такой же человек берёт на короткий срок, то как оценим? А если такой же человек берёт на короткий срок, то как оценим?

С меня долгосрочных хватает, я полностью забил на краткосрочные и пока не вижу смысл метатся. Если разберусь с долгосрочными может быть тогда ... С меня долгосрочных хватает, я полностью забил на краткосрочные и пока не вижу смысл метатся. Если разберусь с долгосрочными может быть тогда ... Shinrei

Повідомлень: 49 З нами з: 23.07.18 Подякував: 20 раз. Подякували: 23 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 66676869 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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