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P2P кредитование

P2P кредитование
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 66676869
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 00:52

А тут тоже, дают по номеру паспорта, кем когда выдан и номеру идентификационного кода деньги. Можно и на чужие данные получить?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 09:42

Re: P2P кредитование

  demichh написав:Можно и на чужие данные получить?
Заёмщик вместе паспортом фотографируется для прохождения идентификации + ряд данных есть в УБКИ (а там много чего интересного может быть, особенно, если заемщик был клиентом банка-партнёра) + денежные средства выдаются на персонифицированную платежную карту.

ps Описанное выше — всё теория. А на самом деле глядишь ситуация может быть как и с Moneyveo.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 10:10

Re: P2P кредитование

  MASolomko написав:А если такой же человек берёт на короткий срок, то как оценим?

С меня долгосрочных хватает, я полностью забил на краткосрочные и пока не вижу смысл метатся. Если разберусь с долгосрочными может быть тогда ...
Shinrei
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 17:11

  MASolomko написав:
  demichh написав:Можно и на чужие данные получить?
Заёмщик вместе паспортом фотографируется для прохождения идентификации + ряд данных есть в УБКИ (а там много чего интересного может быть, особенно, если заемщик был клиентом банка-партнёра) + денежные средства выдаются на персонифицированную платежную карту.

ps Описанное выше — всё теория. А на самом деле глядишь ситуация может быть как и с Moneyveo.

Понятно, просто есть в интернете сервисы, где через интернет можно на карту получить тыс. 5 грн. указав лишь код и данные паспорта, без предъявления копий документов.
demichh
 
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  #<1 ... 66676869
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