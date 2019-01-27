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P2P кредитование
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Нед 27 січ, 2019 00:52
А тут тоже, дают по номеру паспорта, кем когда выдан и номеру идентификационного кода деньги. Можно и на чужие данные получить?
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demichh
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Додано: Нед 27 січ, 2019 09:42
demichh написав:
Можно и на чужие данные получить?
Заёмщик вместе паспортом фотографируется для прохождения идентификации + ряд данных есть в УБКИ (а там много чего интересного может быть, особенно, если заемщик был клиентом банка-партнёра) + денежные средства выдаются на персонифицированную платежную карту.
ps Описанное выше — всё теория. А на самом деле глядишь ситуация может быть как и с Moneyveo.
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MASolomko
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Додано: Нед 27 січ, 2019 10:10
MASolomko написав:
А если такой же человек берёт на короткий срок, то как оценим?
С меня долгосрочных хватает, я полностью забил на краткосрочные и пока не вижу смысл метатся. Если разберусь с долгосрочными может быть тогда ...
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Shinrei
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Додано: Нед 27 січ, 2019 17:11
MASolomko написав: demichh написав:
Можно и на чужие данные получить?
Заёмщик вместе паспортом фотографируется для прохождения идентификации + ряд данных есть в УБКИ (а там много чего интересного может быть, особенно, если заемщик был клиентом банка-партнёра) + денежные средства выдаются на персонифицированную платежную карту.
ps Описанное выше — всё теория. А на самом деле глядишь ситуация может быть как и с Moneyveo.
Понятно, просто есть в интернете сервисы, где через интернет можно на карту получить тыс. 5 грн. указав лишь код и данные паспорта, без предъявления копий документов.
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demichh
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Додано: Нед 27 січ, 2019 23:42
Конечно, проще стребовать с порядочного человека долг, которого у него нет, чем с мощенника долг, который у него есть. Помню Дамблдор говорил "Тяжёлые времена настанут: когда прийдётся выбирать между простым и правильным".
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Shinrei
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