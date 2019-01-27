P2P кредитование

Заёмщик вместе паспортом фотографируется для прохождения идентификации + ряд данных есть в УБКИ (а там много чего интересного может быть, особенно, если заемщик был клиентом банка-партнёра) + денежные средства выдаются на персонифицированную платежную карту.
ps Описанное выше — всё теория. А на самом деле глядишь ситуация может быть как и с Moneyveo.
Заёмщик вместе паспортом фотографируется для прохождения идентификации + ряд данных есть в УБКИ (а там много чего интересного может быть, особенно, если заемщик был клиентом банка-партнёра) + денежные средства выдаются на персонифицированную платежную карту.
ps Описанное выше — всё теория. А на самом деле глядишь ситуация может быть как и с Moneyveo.
Понятно, просто есть в интернете сервисы, где через интернет можно на карту получить тыс. 5 грн. указав лишь код и данные паспорта, без предъявления копий документов.
Конечно, проще стребовать с порядочного человека долг, которого у него нет, чем с мощенника долг, который у него есть. Помню Дамблдор говорил "Тяжёлые времена настанут: когда прийдётся выбирать между простым и правильным".
я наприклад працюю в Хромі, деякий час потому вискочило вікно - із запитанням чи можна дозволити нотифікації. Зазвичай я не дозволяю (спам), але тут дозволив і ще через пару днів почали вискакувати згадувані мною атвоматичні спливаючі вікна.
Дуже зручно і корисно - тепер оперативно реагую на нові заявки позичальників!
В браузере Vivaldi (может и хром тоже) если перейти по адресной строке chrome://settings/content/notifications то можно снять со списка блокировки push уведомлений (так называюся эти всплыващие окошка). Напротив строки https://my.finhub.ua:443 есть троеточие, там Allow -> разрешить, Block-> запретить. И всё, больше никаких настроек: ни выбора о каких займах уведомлеть, ни звукового сигнала. Я и не уверен что оно работает при выключеном браузере.