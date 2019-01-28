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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Нед 27 січ, 2019 00:52
А тут тоже, дают по номеру паспорта, кем когда выдан и номеру идентификационного кода деньги. Можно и на чужие данные получить?
Додано: Нед 27 січ, 2019 09:42
Re: P2P кредитование
Заёмщик вместе паспортом фотографируется для прохождения идентификации + ряд данных есть в УБКИ (а там много чего интересного может быть, особенно, если заемщик был клиентом банка-партнёра) + денежные средства выдаются на персонифицированную платежную карту.
ps Описанное выше — всё теория. А на самом деле глядишь ситуация может быть как и с Moneyveo.
Додано: Нед 27 січ, 2019 10:10
Re: P2P кредитование
Додано: Нед 27 січ, 2019 17:11
Понятно, просто есть в интернете сервисы, где через интернет можно на карту получить тыс. 5 грн. указав лишь код и данные паспорта, без предъявления копий документов.
Додано: Нед 27 січ, 2019 23:42
Конечно, проще стребовать с порядочного человека долг, которого у него нет, чем с мощенника долг, который у него есть. Помню Дамблдор говорил "Тяжёлые времена настанут: когда прийдётся выбирать между простым и правильным".
Додано: Пон 28 січ, 2019 18:48
Re: P2P кредитование
Додано: Пон 28 січ, 2019 18:58
posixivist32
Це не всередині кабінету ФХ,
це в броузері
я наприклад працюю в Хромі,
деякий час потому вискочило вікно - із запитанням чи можна дозволити нотифікації.
Зазвичай я не дозволяю (спам), але тут дозволив
і ще через пару днів почали вискакувати згадувані мною атвоматичні спливаючі вікна.
Дуже зручно і корисно - тепер оперативно реагую на нові заявки позичальників!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 28 січ, 2019 20:39
В браузере Vivaldi (может и хром тоже) если перейти по адресной строке
chrome://settings/content/notifications
то можно снять со списка блокировки push уведомлений (так называюся эти всплыващие окошка). Напротив строки
Додано: Пон 28 січ, 2019 20:54
Статистика
Додано: Вів 29 січ, 2019 09:55
Здається вертаються старі (добрі) часи коли заявки тижнями висіли
ось зараз наприклад -
усе (крім "А")
до речі почастішали випадки, коли займач не бере гроші..
дивина та й годі.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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