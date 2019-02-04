P2P кредитование

greenozon Если количество заявок не увеличилось, значит уменьшилось количество инвесторов. Значит не я один понял, что время, потраченное на работу с Финхабом, не просто не окупается, а еще и самому за это удовольствие приплачивать надо. А то, что заемщики отказываются ждать, говорит о том, что есть другие предложения, где ждать не надо. Возможно, там мошенникам сложнее, чем на Финхабе, поэтому мошенники не уходят - им спешить некуда
Моя статистика с МАРТА 2018г напоминает игру на автоматах, Если есть лишние деньги вы их можете подарить finhub PS: Это мой личный субъективный опыт, но он весьма отрицателен, хотя много времени уделял выбору заёмщика.
Если вы должны банку 100 долларов, у вас проблемы. Если вы должны миллион, проблемы у банка!
Все еще инвестируете в финхаб. У меня для Вас супер выгодное предложение. Я готов продать портфель инвестиций на сумму 57346 грн за 50 тыс грн. Проинвестированных кредитов 33. Периодически происходят выплаты так что сумма постепенно уменьшается. Ставка 50-75% годовых. По всем вопросам в личку.
greenozon А что тут сложного. Вариант 1. Передаю реквизиты аккаунта покупателю, он привязывает свою карту и вперед получать прибыль. Вариант 2. Использовать мою карту как транзитную. Все выведенные деньги переводить по реквизитам покупателя.
Было бы желание у кого то купить, а возможность оформить и гарантировать надежность найдем.