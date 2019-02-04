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P2P кредитование

P2P кредитование
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 67686970
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 11:21

greenozon
Если количество заявок не увеличилось, значит уменьшилось количество инвесторов.
Значит не я один понял, что время, потраченное на работу с Финхабом, не просто не окупается, а еще и самому за это удовольствие приплачивать надо.
А то, что заемщики отказываются ждать, говорит о том, что есть другие предложения, где ждать не надо.
Возможно, там мошенникам сложнее, чем на Финхабе, поэтому мошенники не уходят - им спешить некуда :)
vk65535
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 13:53

Re: P2P кредитование

  greenozon написав:до речі почастішали випадки, коли займач не бере гроші..
дивина та й годі.
У меня из четырех попыток сделать инвестицию только по одной заемщик не взял собранную ему деньгу.

  vk65535 написав:А то, что заемщики отказываются ждать, говорит о том, что есть другие предложения, где ждать не надо.
Ну, если заемщику не нравятся анкеты, а вывод платный и деньги простаивают в кошельке — естественно уйдет. Не будет же ждать с моря погоды.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 16:39

Finhub или рулетка попробуй выиграть в КАЗИНО.

Моя статистика с МАРТА 2018г напоминает игру на автоматах,
Если есть лишние деньги вы их можете подарить finhub
PS: Это мой личный субъективный опыт, но он весьма отрицателен, хотя много времени уделял выбору заёмщика.

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Если вы должны банку 100 долларов, у вас проблемы.
Если вы должны миллион, проблемы у банка!
FOXes
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 12:03

Re: P2P кредитование

Мне лекарство от азартных проектов обошлось дороже.

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vk65535
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 12:37

Я пока что в плюсе с августа 2018(при условии, что просрочка невозвратная)
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posixivist32
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:43

Re: P2P кредитование

Все еще инвестируете в финхаб.
У меня для Вас супер выгодное предложение. Я готов продать портфель инвестиций на сумму 57346 грн за 50 тыс грн. Проинвестированных кредитов 33. Периодически происходят выплаты так что сумма постепенно уменьшается. Ставка 50-75% годовых.
По всем вопросам в личку.
vladimir____
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:43

vladimir____

продаж портфелю інвестора,
як це технічно можливо?

2) дуже висока активність заявок ці дні
http://prntscr.com/mgeatm
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 10:27

greenozon
А что тут сложного.
Вариант 1. Передаю реквизиты аккаунта покупателю, он привязывает свою карту и вперед получать прибыль.
Вариант 2. Использовать мою карту как транзитную. Все выведенные деньги переводить по реквизитам покупателя.

Было бы желание у кого то купить, а возможность оформить и гарантировать надежность найдем.
vladimir____
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 16:17

vladimir____

дякую за пояснення
по №1 - можуть заблокувати, адже в аккаунті інвестора фігурує паспорт
№2 більшм-менш прийнятний, але тут є ризик.

Насправді гадав є офіційний метод, як виявляється нема...



сьогодні ще більше заявок (10+-)
http://prntscr.com/mgy64r
навіть не пам'ятаю такого.
+50грн !
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greenozon
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