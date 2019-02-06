P2P кредитование

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на тему Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій

#<1 ... 68697071 Додано: Сер 06 лют, 2019 23:00 Для Shinrei

В моем случае все очень просто, как и все мои 30-ти дневные вклады. То есть, выплата по кредиту либо есть, либо нет. Там, где она есть - это либо в срок, либо досрочно. Один займ погашен со штрафом (срок 24 декабря, вернули 7 января). И по одному две смешные выплаты, о которых вы спрашивали (по ~50 грн), по остальным полный штиль. (Хотя, может и не смешные - это, получается, заемщик погашал где-то по 500 гривен от общей суммы займа в 5400 при моей доле в 500). Для кого-то это большие деньги (в информации по заемщику, правда, задекларирован ежемесячный доход в 19500, но то такое... )

Что касается дефолта самого Финхаба, то я бы не сказал, что он наступит прям завтра, хотя звоночки есть, но в любом случае проект очень рискованный, так как ориентирован на выдачу, а не на возврат. Иногда лучше не делать новых ошибок там, где не можешь ничего сделать, чтобы исправить старые. Нет возможности ответить в приват (странный форум), поэтому отпишусь здесь.В моем случае все очень просто, как и все мои 30-ти дневные вклады. То есть, выплата по кредиту либо есть, либо нет. Там, где она есть - это либо в срок, либо досрочно. Один займ погашен со штрафом (срок 24 декабря, вернули 7 января). И по одному две смешные выплаты, о которых вы спрашивали (по ~50 грн), по остальным полный штиль. (Хотя, может и не смешные - это, получается, заемщик погашал где-то по 500 гривен от общей суммы займа в 5400 при моей доле в 500). Для кого-то это большие деньги (в информации по заемщику, правда, задекларирован ежемесячный доход в 19500, но то такое...Что касается дефолта самого Финхаба, то я бы не сказал, что он наступит прям завтра, хотя звоночки есть, но в любом случае проект очень рискованный, так как ориентирован на выдачу, а не на возврат. Иногда лучше не делать новых ошибок там, где не можешь ничего сделать, чтобы исправить старые. vk65535 Повідомлень: 9 З нами з: 21.12.18 Подякував: 1 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лют, 2019 10:16 звоночек

через час сайт заработал..

Неполадки или звоночек решать вам!через час сайт заработал.. Если вы должны банку 100 долларов, у вас проблемы.

Если вы должны миллион, проблемы у банка! FOXes

Повідомлень: 55 З нами з: 14.11.14 Подякував: 8 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лют, 2019 10:22 FOXes написав: Неполадки или звоночек решать вам!

через час сайт заработал..

Неполадки или звоночек решать вам!через час сайт заработал..



То не вперше

за мою історію (рік+) таке було пару разів в різний час

і проблеми із хостингом були і з доставкою СМС, а що в нас час надійно?



важливо інше - підтримка завжди реагує на листи із помилками і вирішує тех-проблеми оперативно То не впершеза мою історію (рік+) таке було пару разів в різний часі проблеми із хостингом були і з доставкою СМС, а що в нас час надійно?важливо інше - підтримка завжди реагує на листи із помилками і вирішує тех-проблеми оперативно

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Повідомлень: 4184 З нами з: 01.06.14 Подякував: 186 раз. Подякували: 194 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 68697071 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Кредитні та платіжні картки Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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