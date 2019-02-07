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P2P кредитование

P2P кредитование
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 68697071
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 23:00

Для Shinrei

Нет возможности ответить в приват (странный форум), поэтому отпишусь здесь.
В моем случае все очень просто, как и все мои 30-ти дневные вклады. То есть, выплата по кредиту либо есть, либо нет. Там, где она есть - это либо в срок, либо досрочно. Один займ погашен со штрафом (срок 24 декабря, вернули 7 января). И по одному две смешные выплаты, о которых вы спрашивали (по ~50 грн), по остальным полный штиль. (Хотя, может и не смешные - это, получается, заемщик погашал где-то по 500 гривен от общей суммы займа в 5400 при моей доле в 500). Для кого-то это большие деньги (в информации по заемщику, правда, задекларирован ежемесячный доход в 19500, но то такое... :D )
Что касается дефолта самого Финхаба, то я бы не сказал, что он наступит прям завтра, хотя звоночки есть, но в любом случае проект очень рискованный, так как ориентирован на выдачу, а не на возврат. Иногда лучше не делать новых ошибок там, где не можешь ничего сделать, чтобы исправить старые.
vk65535
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 10:16

звоночек

Неполадки или звоночек решать вам! :idea: :?:
через час сайт заработал..
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Если вы должны банку 100 долларов, у вас проблемы.
Если вы должны миллион, проблемы у банка!
FOXes
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 10:22

  FOXes написав:Неполадки или звоночек решать вам! :idea: :?:
через час сайт заработал..
Зображення


То не вперше
за мою історію (рік+) таке було пару разів в різний час
і проблеми із хостингом були і з доставкою СМС, а що в нас час надійно?

важливо інше - підтримка завжди реагує на листи із помилками і вирішує тех-проблеми оперативно
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 11:49

Ну що, моніторимо ситуацію -
не дивлячись на шалений потік нових заввок цих пару днів,
всі "вкусні" - розібрані (проінвестовані)



залишився неліквід і середнячки.

http://prntscr.com/mht2di
+50грн !
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 18:44

Re: P2P кредитование

  vk65535 написав:Что касается дефолта самого Финхаба, то я бы не сказал, что он наступит прям завтра

И правильно, завтра наступило, а дефолта ещё нет. :)
Все мы когда-то умрём, но это ж не значит что завтра. Здесь, как мне кажется, важен анализ результатов вложений, а не разведение паники.
Shinrei
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 00:46

https://finclub.net/news/dolya-npl-v-ba ... he-54.html

Доля NPL (непрацюючі кредити) в банківській системі більша 50 %!
це значить кожний другий не працює?!
+50грн !
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