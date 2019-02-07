P2P кредитование

Додано: Сер 06 лют, 2019 23:00

Нет возможности ответить в приват (странный форум), поэтому отпишусь здесь.В моем случае все очень просто, как и все мои 30-ти дневные вклады. То есть, выплата по кредиту либо есть, либо нет. Там, где она есть - это либо в срок, либо досрочно. Один займ погашен со штрафом (срок 24 декабря, вернули 7 января). И по одному две смешные выплаты, о которых вы спрашивали (по ~50 грн), по остальным полный штиль. (Хотя, может и не смешные - это, получается, заемщик погашал где-то по 500 гривен от общей суммы займа в 5400 при моей доле в 500). Для кого-то это большие деньги (в информации по заемщику, правда, задекларирован ежемесячный доход в 19500, но то такое...Что касается дефолта самого Финхаба, то я бы не сказал, что он наступит прям завтра, хотя звоночки есть, но в любом случае проект очень рискованный, так как ориентирован на выдачу, а не на возврат. Иногда лучше не делать новых ошибок там, где не можешь ничего сделать, чтобы исправить старые.