P2P кредитование

Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:35

greenozon

Вы маркетолог финхаба?



На что реагирует, тех поддержка я запросил данные по кредитору, есть такой пункт для продажи долга, и мне отказала поддержка.

Хотя сослался на пункт договора.



В ответ куча вопросов зачем вам эти данные и тп..



Думаю L*][*в поубавилось... и заявок cтало гораздо больше...



По факту все участники в убытках.

Если вы должны банку 100 долларов, у вас проблемы.

Если вы должны миллион, проблемы у банка!