P2P кредитование
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Сер 06 лют, 2019 23:00
Нет возможности ответить в приват (странный форум), поэтому отпишусь здесь.
В моем случае все очень просто, как и все мои 30-ти дневные вклады. То есть, выплата по кредиту либо есть, либо нет. Там, где она есть - это либо в срок, либо досрочно. Один займ погашен со штрафом (срок 24 декабря, вернули 7 января). И по одному две смешные выплаты, о которых вы спрашивали (по ~50 грн), по остальным полный штиль. (Хотя, может и не смешные - это, получается, заемщик погашал где-то по 500 гривен от общей суммы займа в 5400 при моей доле в 500). Для кого-то это большие деньги (в информации по заемщику, правда, задекларирован ежемесячный доход в 19500, но то такое...
)
Что касается дефолта самого Финхаба, то я бы не сказал, что он наступит прям завтра, хотя звоночки есть, но в любом случае проект очень рискованный, так как ориентирован на выдачу, а не на возврат. Иногда лучше не делать новых ошибок там, где не можешь ничего сделать, чтобы исправить старые.
vk65535
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Додано: Чет 07 лют, 2019 10:22
То не вперше
за мою історію (рік+) таке було пару разів в різний час
і проблеми із хостингом були і з доставкою СМС, а що в нас час надійно?
важливо інше - підтримка завжди реагує на листи із помилками і вирішує тех-проблеми оперативно
greenozon
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Додано: Чет 07 лют, 2019 11:49
Ну що, моніторимо ситуацію -
не дивлячись на шалений потік нових заввок цих пару днів,
всі "вкусні" - розібрані (проінвестовані)
залишився неліквід і середнячки.
http://prntscr.com/mht2di
greenozon
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Додано: Чет 07 лют, 2019 18:44
vk65535 написав:
Что касается дефолта самого Финхаба, то я бы не сказал, что он наступит прям завтра
И правильно, завтра наступило, а дефолта ещё нет.
Все мы когда-то умрём, но это ж не значит что завтра. Здесь, как мне кажется, важен анализ результатов вложений, а не разведение паники.
Shinrei
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 00:46
https://finclub.net/news/dolya-npl-v-ba ... he-54.html
Доля NPL (непрацюючі кредити) в банківській системі більша 50 %!
це значить кожний другий не працює?!
greenozon
Повідомлень: 4202
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:35
greenozon Вы маркетолог финхаба? На что реагирует, тех поддержка я запросил данные по кредитору, есть такой пункт для продажи долга, и мне отказала поддержка. Хотя сослался на пункт договора. В ответ куча вопросов зачем вам эти данные и тп.. Думаю L*][*в поубавилось... и заявок cтало гораздо больше... По факту все участники в убытках.
Если вы должны банку 100 долларов, у вас проблемы.
Если вы должны миллион, проблемы у банка!
FOXes
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:53
FOXes
я не маркетолог
я один з користувачів сервісу
пишу про власний досвід і спостереження
от буквально вчора колекшн закрив ще одну стару інвестицію
greenozon
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:01
greenozon написав:
от буквально вчора колекшн закрив ще одну стару інвестицію
На скільки стару?
MASolomko
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:41
MASolomko 30-60 днів
greenozon
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