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P2P кредитование

P2P кредитование
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 69707172
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 22:14

Re: P2P кредитование

  FOXes написав:По факту все участники в убытках.


У меня за 6 месяцев и 5000 начальной инвестиции пока профит 700 грн. при постоянной реинвестиции. Есть еще кто-нибудь в плюсе?
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