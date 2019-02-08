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P2P кредитование
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Суб 09 лют, 2019 22:14
FOXes написав:
По факту все участники в убытках.
У меня за 6 месяцев и 5000 начальной инвестиции пока профит 700 грн. при постоянной реинвестиции. Есть еще кто-нибудь в плюсе?
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posixivist32
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