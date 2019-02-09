P2P кредитование

dmytro_k написав: chel_v_valenkah написав:
Мой самый злостный неплательщик - а их всего 3 на данный момент, и этот просрочил уже на 25 дней - старшина роти в батальйон конвойної служби ГУНП у м. Києві (это наша новая доблестная полиция).
Откуда вам известно место работы?
Имея ФИО, дату рождения (и город) можно найти немало информации о человеке в соцсетях и просто гугле. Это в основном касается молодых заёмщиков (20-35).
К тому же, по ФОПам можно даже адрес и мобильный телефон узнать (конечно, их актуальность не гарантирована).