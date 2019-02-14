У меня за 6 месяцев и 5000 начальной инвестиции пока профит 700 грн. при постоянной реинвестиции. Есть еще кто-нибудь в плюсе?
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Суб 09 лют, 2019 22:14
Re: P2P кредитование
Додано: Нед 10 лют, 2019 02:14
Имея ФИО, дату рождения (и город) можно найти немало информации о человеке в соцсетях и просто гугле. Это в основном касается молодых заёмщиков (20-35).
К тому же, по ФОПам можно даже адрес и мобильный телефон узнать (конечно, их актуальность не гарантирована).
Додано: Вів 12 лют, 2019 15:06
Обов'язково до прочитання і обдумування
НКЦПФР: попередження інвесторам
Додано: Вів 12 лют, 2019 21:27
Інвестори почали вкладати більш розумно -
лише А, Б, С (далі й інші є)
Додано: Чет 14 лют, 2019 18:49
Ще один новий атрибут на платформі побачив сьогодні -
значить платформа пиляється й надалі що є добрий знак
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