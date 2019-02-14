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P2P кредитование

P2P кредитование
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 69707172
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 22:14

Re: P2P кредитование

  FOXes написав:По факту все участники в убытках.


У меня за 6 месяцев и 5000 начальной инвестиции пока профит 700 грн. при постоянной реинвестиции. Есть еще кто-нибудь в плюсе?
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 02:14

  dmytro_k написав:
  chel_v_valenkah написав:Мой самый злостный неплательщик - а их всего 3 на данный момент, и этот просрочил уже на 25 дней - старшина роти в батальйон конвойної служби ГУНП у м. Києві (это наша новая доблестная полиция).


Откуда вам известно место работы?


Имея ФИО, дату рождения (и город) можно найти немало информации о человеке в соцсетях и просто гугле. Это в основном касается молодых заёмщиков (20-35).
К тому же, по ФОПам можно даже адрес и мобильный телефон узнать (конечно, их актуальность не гарантирована).
chel_v_valenkah
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 15:06

Обов'язково до прочитання і обдумування

НКЦПФР: попередження інвесторам
https://www.nssmc.gov.ua/2019/02/11/nkt ... nvestoram/
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 21:27

Інвестори почали вкладати більш розумно -

http://prntscr.com/mk801u

лише А, Б, С (далі й інші є)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 18:49

Ще один новий атрибут на платформі побачив сьогодні -

http://prntscr.com/ml4ql1

значить платформа пиляється й надалі що є добрий знак
+50грн !
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