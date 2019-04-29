P2P кредитование

Додано: П'ят 05 кві, 2019 19:01

dmytro_k



На данный момент по моим наблюдениям (можете проверить пункт "Статус взыскания" на странице конкретной инвестиции), права требования на просрочки уже от 30 дней сразу передаются/переуступаются (прошу заметить не продаются) коллекторской компании по договору в работу на определенный срок, это то, что известно и понятно.



А, вообще, советую по всем возникающим вопросам, напрямую задавать самому Финхабу, думаю они с удовольствием ответ Вам также как и на мои вопросы, замеченным багам и т.д. Тот же вопрос по PTI я адресовал почти сразу как появился этот параметр, да и баги в данных и функционале периодически проскакивают - не прохожу мимо.