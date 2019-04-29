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P2P кредитование

P2P кредитование
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 74757677>
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2019 15:10

FH чемпіон рейтингу!
(ззаду... :? )

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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 07:11

Серхио спасибо за разъяснение, так стало гораздо понятнее. А на следующий вопрос по просроченной задолженности сможете дать ответ: я так понял когда займ уходит в безнадежную просрочку его могут продать специализированной компании. Это так или нет?
И еще, не рассматривается ли вариант о подборе подходящего третейского суда и прописании условия про третейский суд в договоре для оперативного решения вопроса через исполнительную службу, по белорусскому варианту?
dmytro_k
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 19:01

dmytro_k

На данный момент по моим наблюдениям (можете проверить пункт "Статус взыскания" на странице конкретной инвестиции), права требования на просрочки уже от 30 дней сразу передаются/переуступаются (прошу заметить не продаются) коллекторской компании по договору в работу на определенный срок, это то, что известно и понятно.

А, вообще, советую по всем возникающим вопросам, напрямую задавать самому Финхабу, думаю они с удовольствием ответ Вам также как и на мои вопросы, замеченным багам и т.д. Тот же вопрос по PTI я адресовал почти сразу как появился этот параметр, да и баги в данных и функционале периодически проскакивают - не прохожу мимо.
На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования
Серхио
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2019 07:49

Re: P2P кредитование

  greenozon написав:Як тільки бачу велику круглу зп одразу пропускаю таку заявку...
Пропускав теж, але 1 із 4 заявок потрапила до безнадійних.
Тому треба все одно бути обачним.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2019 16:45

Спостереження - за останні день-два дуже багато А-шок валить

http://prntscr.com/n9mfsy

FH відкопав клондайк надійних займачів? :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2019 11:26

greenozon
Все просто. Пошла информация в народ что у финхаба нет коллекторов которые делают взыскания. Следовательно финхаб превращается в кредитора последней надежды для севших на кредитную иглу. Подробнее https://forum.finance.ua/topic216538.html?start=50
Так что я бы воздержался от инвестиций в финхаб, а помогал бы безнадежно кредитнозависимым с информацией где можно получить кредит и его не возвращать :mrgreen:
vladimir____
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2019 12:19

Re: P2P кредитование

vladimir____, та да ты в теме "плача" подсказал ребятам кошерный путь для падения finhub. Хотя может это им поможет осознать свои ошибки и подняться в вверх.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2019 23:32

MASolomko
Финхаб контора гнилая, поэтому в таком виде как сейчас существовать не должна.
А помочь страждущим это дело хорошее :mrgreen:
Вот начнет финхаб реально взыскивать задолженность и все у них наладится. А так их роль кормушка для кредитозависимых ...
vladimir____
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2019 08:06

  MASolomko написав:vladimir____, та да ты в теме "плача" подсказал ребятам кошерный путь для падения finhub. Хотя может это им поможет осознать свои ошибки и подняться в вверх.

Осознать свои ошибки за счет инвесторов. Так будет точнее
dmytro_k
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 11:55

цікава теорія із поясненням по нарахуванню та типах %

https://finhub.ua/blog/procentnaya-stav ... -rascheta/

відкрив для себе багато нового і закрив прогалини в теорії.
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greenozon
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