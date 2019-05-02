ліміти (к-сть, сума) в різних банків різна
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Вів 30 кві, 2019 12:12
Тут є 20+ банків із їх p2p сервісами
ліміти (к-сть, сума) в різних банків різна
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:52
Re: P2P кредитование finhub мой "скромный" результ
Статистика инвестиций на finhub
Возможно выйду в "0" спустя год.
PS:Хорошо что не заходил по крупному..
Если вы должны банку 100 долларов, у вас проблемы.
Если вы должны миллион, проблемы у банка!
Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:39
FOXes печально выглядит. Если ФХ не усовершенствует работу с должниками, выгоднее будет в болле рискованые ПАММ-счета инвестировать.
А почему рабочий портфель такой маленький, решили выходить из платформы?
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