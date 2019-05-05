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P2P кредитование

P2P кредитование
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 74757677
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 12:12

Тут є 20+ банків із їх p2p сервісами

https://www.ipay.ua/ua/p2p

ліміти (к-сть, сума) в різних банків різна
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:52

Re: P2P кредитование finhub мой "скромный" результ

Статистика инвестиций на finhub
Возможно выйду в "0" спустя год.
PS:Хорошо что не заходил по крупному.. :mrgreen:
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Если вы должны банку 100 долларов, у вас проблемы.
Если вы должны миллион, проблемы у банка!
FOXes
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:39

FOXes печально выглядит. Если ФХ не усовершенствует работу с должниками, выгоднее будет в болле рискованые ПАММ-счета инвестировать.
А почему рабочий портфель такой маленький, решили выходить из платформы?
dmytro_k
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 17:15

У меня очень похожая ситуация. Тоже немного вкладывал на "попробовать". И тоже были моменты когда уходил в 0 или немного в минус. И тоже вывожу оттуда деньги... Шансы пока есть
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posixivist32
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 11:28

Для розуміння і порівняння, що твориться із кредитами в найбільшому зеленому банку -

viewtopic.php?p=4660026#p4660026
+50грн !
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greenozon
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