P2P кредитование

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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Чет 23 тра, 2019 11:40
Первые крохи по взысканиям коллекторной компании пошли.
Пишет как "Комиссия коллекшн по инвестиции "
Правда интересно за что с меня списали 2.38 + 3.97 наверное на зарплату коллекторам)
Если вы должны банку 100 долларов, у вас проблемы.
Если вы должны миллион, проблемы у банка!
Додано: Чет 23 тра, 2019 21:43
в Україні - не знаю, 99% МФО працюють лише на видачу
цікавився ціюєю темою можна спробувати поляків
чи литовців
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 24 тра, 2019 09:13
Печальный опыт с финхабом
Зашел в сентябре. Имею:
Вложено 40780
Возвращено 36638
Итого -4142. Висят кредиты не только короткие, но и хваленые длинные. Вчера коллекторы вернули 36 гривен.
Вывод: В доходе только финхаб и заемщик. Инвестор всегда в проигрыше. Потерял несколько тысяч (нынче - это копейки), а сколько еще ВРЕМЕНИ на них потратил !!!!!
Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:54
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