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P2P кредитование

P2P кредитование
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 75767778
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 07:17

mr-v_baturin нет
dmytro_k
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 11:40

Первые крохи по взысканиям коллекторной компании пошли.

Пишет как "Комиссия коллекшн по инвестиции "
Правда интересно за что с меня списали 2.38 + 3.97 наверное на зарплату коллекторам) :roll:
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Если вы должны банку 100 долларов, у вас проблемы.
Если вы должны миллион, проблемы у банка!
FOXes
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 21:43

  mr-v_baturin написав:Доброго времени.

А кроме finhub в Украине есть альтернативные организации, через которые можно кредитовать?
Интересно рассмотреть альтернативы :)


в Україні - не знаю, 99% МФО працюють лише на видачу

цікавився ціюєю темою можна спробувати поляків
www.finansowo.pl

чи литовців
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 09:13

Печальный опыт с финхабом

Зашел в сентябре. Имею:
Вложено 40780
Возвращено 36638
Итого -4142. Висят кредиты не только короткие, но и хваленые длинные. Вчера коллекторы вернули 36 гривен.
Вывод: В доходе только финхаб и заемщик. Инвестор всегда в проигрыше. Потерял несколько тысяч (нынче - это копейки), а сколько еще ВРЕМЕНИ на них потратил !!!!!
jusever
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:54

  jusever написав: Потерял несколько тысяч (нынче - это копейки), а сколько еще ВРЕМЕНИ на них потратил !!!!!


а учитывая что эти деньги могли лежать элементарно в банке на депозите, умножайте свой минус примерно на два. Да конечно, ситуация печальная
dmytro_k
 
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