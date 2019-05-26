P2P кредитование

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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Чет 23 тра, 2019 11:40
Первые крохи по взысканиям коллекторной компании пошли.
Пишет как "Комиссия коллекшн по инвестиции "
Правда интересно за что с меня списали 2.38 + 3.97 наверное на зарплату коллекторам)
Если вы должны банку 100 долларов, у вас проблемы.
Если вы должны миллион, проблемы у банка!
Додано: Чет 23 тра, 2019 21:43
в Україні - не знаю, 99% МФО працюють лише на видачу
цікавився ціюєю темою можна спробувати поляків
чи литовців
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 24 тра, 2019 09:13
Печальный опыт с финхабом
Зашел в сентябре. Имею:
Вложено 40780
Возвращено 36638
Итого -4142. Висят кредиты не только короткие, но и хваленые длинные. Вчера коллекторы вернули 36 гривен.
Вывод: В доходе только финхаб и заемщик. Инвестор всегда в проигрыше. Потерял несколько тысяч (нынче - это копейки), а сколько еще ВРЕМЕНИ на них потратил !!!!!
Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:54
Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:33
Печальный опыт с финхабом
dmytro_k
И что интересно перед тем как зайти на финхаб читал отзыва на данном форуме, где такие же проблемы описывали другие. НО: сработала обычная человеческая жадность, а также сладкие слова финхаба на дашборде:
Одним из основных принципов работы FinHub является гарантия качества и платежеспособности заемщиков. Перед тем, как опубликовать заявку на дашборде для инвесторов, все заемщики проходят тщательную проверку как со стороны FinHub, так и наших партнеров.
Хорошо бы на дашборде поместить ссылку на данный форум, чтоб другие тоже как я не обольщались.
Додано: Пон 27 тра, 2019 10:23
Фінхаб
Я хочу стати інвестором у фінхаб.Підкажіть,чи це надійна установа?
Додано: Пон 27 тра, 2019 12:12
vip_slavunchyk
Для финхаба завжди надийна. Для заемщика тоже надийна, можно взять и не отдавать. Для инвестора - читайте посты выше
Додано: Пон 27 тра, 2019 15:30
vip_slavunchyk
В теории высокие проценты микрозаймов должны компенсировать невозвраты и все равно в итоге давать прибыль выше, чем в банке на депозите.
На практике невозвраты не окупаются даже в ноль. Поэтому, если хотите убедиться в этом лично, то ваше право. А если не хотите, то лучше доверить деньги банку или вложить в бизнес. В крайнем случае частному лицу через договор займа без всяких посредников. По крайней мере будете видеть, кому даете.
Что до финхаба, то он себя позиционирует как информационный посредник, который ничего никому не должен и ни за что не отвечает. Верх наивности туда что-то вкладывать.
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