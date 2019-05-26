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P2P кредитование

P2P кредитование
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 75767778
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 07:17

mr-v_baturin нет
dmytro_k
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 11:40

Первые крохи по взысканиям коллекторной компании пошли.

Пишет как "Комиссия коллекшн по инвестиции "
Правда интересно за что с меня списали 2.38 + 3.97 наверное на зарплату коллекторам) :roll:
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Если вы должны банку 100 долларов, у вас проблемы.
Если вы должны миллион, проблемы у банка!
FOXes
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 21:43

  mr-v_baturin написав:Доброго времени.

А кроме finhub в Украине есть альтернативные организации, через которые можно кредитовать?
Интересно рассмотреть альтернативы :)


в Україні - не знаю, 99% МФО працюють лише на видачу

цікавився ціюєю темою можна спробувати поляків
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чи литовців
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 09:13

Печальный опыт с финхабом

Зашел в сентябре. Имею:
Вложено 40780
Возвращено 36638
Итого -4142. Висят кредиты не только короткие, но и хваленые длинные. Вчера коллекторы вернули 36 гривен.
Вывод: В доходе только финхаб и заемщик. Инвестор всегда в проигрыше. Потерял несколько тысяч (нынче - это копейки), а сколько еще ВРЕМЕНИ на них потратил !!!!!
jusever
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:54

  jusever написав: Потерял несколько тысяч (нынче - это копейки), а сколько еще ВРЕМЕНИ на них потратил !!!!!


а учитывая что эти деньги могли лежать элементарно в банке на депозите, умножайте свой минус примерно на два. Да конечно, ситуация печальная
dmytro_k
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:33

Печальный опыт с финхабом

dmytro_k
И что интересно перед тем как зайти на финхаб читал отзыва на данном форуме, где такие же проблемы описывали другие. НО: сработала обычная человеческая жадность, а также сладкие слова финхаба на дашборде:
Одним из основных принципов работы FinHub является гарантия качества и платежеспособности заемщиков. Перед тем, как опубликовать заявку на дашборде для инвесторов, все заемщики проходят тщательную проверку как со стороны FinHub, так и наших партнеров.
Хорошо бы на дашборде поместить ссылку на данный форум, чтоб другие тоже как я не обольщались.
jusever
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 10:23

Фінхаб

Я хочу стати інвестором у фінхаб.Підкажіть,чи це надійна установа?
vip_slavunchyk
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 12:12

vip_slavunchyk
Для финхаба завжди надийна. Для заемщика тоже надийна, можно взять и не отдавать. Для инвестора - читайте посты выше
jusever
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 15:30

vip_slavunchyk
В теории высокие проценты микрозаймов должны компенсировать невозвраты и все равно в итоге давать прибыль выше, чем в банке на депозите.
На практике невозвраты не окупаются даже в ноль. Поэтому, если хотите убедиться в этом лично, то ваше право. А если не хотите, то лучше доверить деньги банку или вложить в бизнес. В крайнем случае частному лицу через договор займа без всяких посредников. По крайней мере будете видеть, кому даете.
Что до финхаба, то он себя позиционирует как информационный посредник, который ничего никому не должен и ни за что не отвечает. Верх наивности туда что-то вкладывать.
vk65535
 
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