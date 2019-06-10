P2P кредитование

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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Чет 06 чер, 2019 15:44
Серхио
А часто вам присылают все эти "академии инвестора"? Мне как-то приходило пару раз, но потом что-то подзаглохло.
Додано: Вів 11 чер, 2019 12:32
vk65535
по-разному, с периодичностью 1-2-3 месяца, видимо как накопится достаточно полезной информации, обновлений и т.д.
На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования
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