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P2P кредитование

P2P кредитование
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 77787980
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 15:44

Серхио

А часто вам присылают все эти "академии инвестора"? Мне как-то приходило пару раз, но потом что-то подзаглохло.
vk65535
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 12:32

vk65535

по-разному, с периодичностью 1-2-3 месяца, видимо как накопится достаточно полезной информации, обновлений и т.д.

Зображення
На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования
Серхио
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 13:30

Давно не було - на днях спрацював 1 колекшн
а так - досить пасивно іде розбирання заявок, видать наступає літня пора відпочинків і релаксу..

до речі - остання Академія №12?
щось давно не було вже

чи чути щось за авто-інвестиції, ФХ таке обіцяв вже досить давно!
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greenozon
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