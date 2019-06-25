P2P кредитование

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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Чет 06 чер, 2019 15:44
Серхио
А часто вам присылают все эти "академии инвестора"? Мне как-то приходило пару раз, но потом что-то подзаглохло.
Додано: Вів 11 чер, 2019 12:32
vk65535
по-разному, с периодичностью 1-2-3 месяца, видимо как накопится достаточно полезной информации, обновлений и т.д.
На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования
Додано: Вів 25 чер, 2019 13:30
Давно не було - на днях спрацював 1 колекшн
а так - досить пасивно іде розбирання заявок, видать наступає літня пора відпочинків і релаксу..
до речі - остання Академія №12?
щось давно не було вже
чи чути щось за авто-інвестиції, ФХ таке обіцяв вже досить давно!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 25 чер, 2019 23:41
greenozon
Якщо раніше підтримка finhub.ua писала: "Коллекшн ФинХаб в первые 30 дней остается бесплатным для инвестора, если Вы говорите о таблице с тарифами на взыскание, там было указано, что тариф применяется только для компаний-партнеров.", то нині беруть комісію і за коротші просрочки. То, звичайно, добре, що стали передавати проблемні займи в роботу колекторам раніше, тим паче що і комісія за короткі просрочки не велика. За останній місяць дійсно були 3 випадки надходження коштів від боржників і у тривалій просрочці. Нажаль лише один повернувся до графіку виплат.
Особисто я використовував би авто-інвестиції тільки у випадку можливості піддімкнення власного алгоритму оцінки заявки. Маю великі сумніви, що таке коли-небудь реалізують.
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