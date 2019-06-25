P2P кредитование

Додано: Сер 26 чер, 2019 07:32

Каждый инвестор хотел бы знать как можно больше информации о заемщике. Ну и финхаб типа пошел на встречу инвестору, добавив в кредитную историю информацию о текущих активных кредитах заемщика. И вроде бы хорошо. Инвестору наверное не все равно сколько активных кредитов уже есть у заемщика. Если есть уже например 5 активных кредитов, то как-то не очень хочется инвестировать такому заемщику. А в последнее время у финхаба похоже появились проблемы, куча заявок остаются неудовлетворенными. В основном это заявки заемщиков с кучей активных кредитов на которые инвесторы уже не бросаются. И как же финхаб выкрутился, что бы хоть как-то "завлечь" инвестора? Он просто убрал из кредитной истории количество активных кредитов на текущий момент. Это еще раз говорит о том, что финхабу до лампочки - вернется кредит инвестору или нет. Главное чтобы лох-инвестор вложился и финхаб сразу же получил свой процент. А дальше инвестора можно кормить разными "академиями инвестора" где финхаб продолжает вешать лапшу лохам-инвесторам о том как он героически борется с нерадивыми заемщиками. К несчастью я тоже влип как инвестор (с сентября 2018). На текущий момент сальдо минус 2773.