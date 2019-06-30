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P2P кредитование

P2P кредитование
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 77787980
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 15:44

Серхио

А часто вам присылают все эти "академии инвестора"? Мне как-то приходило пару раз, но потом что-то подзаглохло.
vk65535
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 12:32

vk65535

по-разному, с периодичностью 1-2-3 месяца, видимо как накопится достаточно полезной информации, обновлений и т.д.

Зображення
На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования
Серхио
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 13:30

Давно не було - на днях спрацював 1 колекшн
а так - досить пасивно іде розбирання заявок, видать наступає літня пора відпочинків і релаксу..

до речі - остання Академія №12?
щось давно не було вже

чи чути щось за авто-інвестиції, ФХ таке обіцяв вже досить давно!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 23:41

greenozon
Якщо раніше підтримка finhub.ua писала: "Коллекшн ФинХаб в первые 30 дней остается бесплатным для инвестора, если Вы говорите о таблице с тарифами на взыскание, там было указано, что тариф применяется только для компаний-партнеров.", то нині беруть комісію і за коротші просрочки. То, звичайно, добре, що стали передавати проблемні займи в роботу колекторам раніше, тим паче що і комісія за короткі просрочки не велика. За останній місяць дійсно були 3 випадки надходження коштів від боржників і у тривалій просрочці. Нажаль лише один повернувся до графіку виплат.

Особисто я використовував би авто-інвестиції тільки у випадку можливості піддімкнення власного алгоритму оцінки заявки. Маю великі сумніви, що таке коли-небудь реалізують.
Shinrei
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 07:32

Уловки финхаба

Каждый инвестор хотел бы знать как можно больше информации о заемщике. Ну и финхаб типа пошел на встречу инвестору, добавив в кредитную историю информацию о текущих активных кредитах заемщика. И вроде бы хорошо. Инвестору наверное не все равно сколько активных кредитов уже есть у заемщика. Если есть уже например 5 активных кредитов, то как-то не очень хочется инвестировать такому заемщику. А в последнее время у финхаба похоже появились проблемы, куча заявок остаются неудовлетворенными. В основном это заявки заемщиков с кучей активных кредитов на которые инвесторы уже не бросаются. И как же финхаб выкрутился, что бы хоть как-то "завлечь" инвестора? Он просто убрал из кредитной истории количество активных кредитов на текущий момент. Это еще раз говорит о том, что финхабу до лампочки - вернется кредит инвестору или нет. Главное чтобы лох-инвестор вложился и финхаб сразу же получил свой процент. А дальше инвестора можно кормить разными "академиями инвестора" где финхаб продолжает вешать лапшу лохам-инвесторам о том как он героически борется с нерадивыми заемщиками. К несчастью я тоже влип как инвестор (с сентября 2018). На текущий момент сальдо минус 2773.
jusever
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 11:07

Потому и остается много незакрытых заявок, что спрос на бесплатные деньги высокий, а наивных спонсоров становится меньше.
На финхаб сейчас могут ходить за займом только с намерением не возвращать ничего. Потому что ждать 5-7 дней, чтобы взять в долг под немаленькие проценты - это бред. Есть масса мест, где дадут за 20 минут, еще и поулыбаются, и кофе бесплатного нальют (но потом берегитесь, если вздумаете не вернуть - улыбаться уже не будут).
Не кормите мошенников. Этим вы вредите не только себе, но и таким же простофилям, которые вместе с вами скидываются на заявку.
Хотя, конечно, ничто не мешает Финхабу закрывать заявки с одним лотом в 500 гривен. Особенно, если заемщик вымышленный, а вся сумма идет прямиком в карманы организаторам проекта. Никто ведь проверить все равно не сможет.
vk65535
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 16:19

Re: P2P кредитование

  jusever написав:Он просто убрал из кредитной истории количество активных кредитов на текущий момент.

Вот же ж нихорошие люди, хоть бы написали что убрали. А то открываю сегодня програмку для автоматического считывания параметров заявок, а она не работает. Вот делать мне нечего, как только выискывать чего они там учюдили.
Shinrei
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 11:34

Последний отчет

Итак, подведу итог, это будет мой последний отчет. Инвестировал и реинвестировал 5000 грн с конца августа 2018. Уже с января-ферваля 2019 начал реинвестировать так, чтобы все заявки заканчивались не позже сентября 2019, последние пару месяцев не инвестировал, только выводил(проблем с выводом, к слову, не было). На текущий момент уже в плюсе. Естественно, если бы положил на депозит, то заработал бы больше. Но хотя бы тело инвестиции вернул.
Зображення

Доход - просрочка на данный момент = 2592 - 1582 - 375 = 635. Даже если не вернут 207 грн из работающего портфеля, всё равно будет какой-никакой плюс. И на том хорошо. Больше пока инвестировать не буду, мне хватило. Сейчас нашел гораздо более интересные варианты инвестиций.
posixivist32
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 07:34

Re: P2P кредитование

  posixivist32 написав:Сейчас нашел гораздо более интересные варианты инвестиций.
\
не поделитесь?
dmytro_k
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 08:36

dmytro_k
Даю в долг на bitfinex криптотрейдерам. Риски около 0.
Ставки плавают в зависимости от того, медвежий(12-15% годовых) рынок или бычий(15-40% годовых) в долларе(это уже после вычета 15% комиссии самой платформы).
Из сложностей - дорого заходить и выходить, так как комиссии. Я завожу через kuna.io(1.5% за ввод и вывод гривны) + сам перевод крипты на bfx ~$5, если эквивалент < $1000, иначе бесплатно. Плюс купить саму крипту(0.25%) на kuna и продать на bfx за доллары(0.2%). Если покупать на kuna крипту в моменты локальных минимумов рынка, то все комиссии можно перебить, но придется подождать возможно пару дней-недель, пока цена немного подрастет. Еще один прикол - на kuna цена частенько на 1-2% ниже той, что на bfx(тут, правда, смотря по какому курсу доллар считать, я беру по межбанку усреднений bid/offer), так что комиссию за ввод только на этом можно нивелировать.

Деньги выдаются на 2-30 дней под ставку, которая указывается в сутки. Сейчас где-то 0.0715 в день. Минус комиссия платформы 15%: 0.0715 * 0.85 * 365 = 22.182875% годовых чистыми.

PS Если пройти KYC на bfx, то можно будет делать wire transfer напрямую туда и обратно. Придется платить только банкам, через которые пройдет swift. Также после KYC открывается возможность переводить туда и обратно stablecoins. На kuna торгуется usdt, tusd и eurs. Это нивелирует риски неугадать с "локальным минимумом рынка". Но KYC процедура не быстрая, я пока не заморачивался.
posixivist32
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