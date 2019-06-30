P2P кредитование

Додано: Пон 01 лип, 2019 08:36

Даю в долг на bitfinex криптотрейдерам.около 0.Ставки плавают в зависимости от того, медвежий(12-15% годовых) рынок или бычий(15-40% годовых) в долларе(это уже после вычета 15% комиссии самой платформы).Из сложностей - дорого заходить и выходить, так как комиссии. Я завожу через kuna.io(1.5% за ввод и вывод гривны) + сам перевод крипты на bfx ~$5, если эквивалент < $1000, иначе бесплатно. Плюс купить саму крипту(0.25%) на kuna и продать на bfx за доллары(0.2%). Если покупать на kuna крипту в моменты локальных минимумов рынка, то все комиссии можно перебить, но придется подождать возможно пару дней-недель, пока цена немного подрастет. Еще один прикол - на kuna цена частенько на 1-2% ниже той, что на bfx(тут, правда, смотря по какому курсу доллар считать, я беру по межбанку усреднений bid/offer), так что комиссию за ввод только на этом можно нивелировать.Деньги выдаются на 2-30 дней под ставку, которая указывается в сутки. Сейчас где-то 0.0715 в день. Минус комиссия платформы 15%: 0.0715 * 0.85 * 365 = 22.182875% годовых чистыми.PS Если пройти KYC на bfx, то можно будет делать wire transfer напрямую туда и обратно. Придется платить только банкам, через которые пройдет swift. Также после KYC открывается возможность переводить туда и обратно stablecoins. На kuna торгуется usdt, tusd и eurs. Это нивелирует риски неугадать с "локальным минимумом рынка". Но KYC процедура не быстрая, я пока не заморачивался.