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P2P кредитование

P2P кредитование
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 78798081
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 03:59

Re: P2P кредитование

news.finance.ua/ru/news/-/451865/kredit-onlajn-po-chelovecheski-kak-mozhno-obojtis-bez-banka-ili-mfo
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 07:06

Отличный сервис

Есть у меня одна инвестиция №47021, заемщик платил исправно, один раз просрочился, но буквально на пару дней. Так вот возможно какие-то пару гривен от неустоек и осталось, но по сути займ вернули. Проблема состоит в том что во всех блоках просроченных инвестиций, активных или погашенных ее нет. Когда нахожу эту инвестицию через кошелек по поступлениям и перехожу в нее вижу информацию что она в просрочке 7-30 дней, хотя на общем экране в состоянии инвестиций написано что просроченные 7-30 дней составляют 0 грн 0%. Все это мелочи, бывают программные проблемы и на инвестиции оно не влияет, но... Обратился по электронной почте в службу поддержки ФХ 25 июня и тишина, думаю может не дошло. Написал повторно 27 июня и вот сегодня все еще тишина абсолютная. Проблема не решена, не получил даже отписки что займутся этим вопросом. Обращался с почты с которой зарегистрирован на ФХ. Не хочу панику раздувать, но неужели первые звоночки, что на контору начинают забивать
dmytro_k
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 07:20

Re: P2P кредитование

dmytro_k, 28 июня был праздник. Не дошли до Вас. Первый звонок будет, если до конца недели не ответит.

Вас много, а они одни :D
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 07:35

dmytro_k

пошта поштою, але я б на вашому місці позвонив по їх телефону підтримки і рішив питання в оперативному режимі.
+50грн !
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greenozon
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  #<1 ... 78798081
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