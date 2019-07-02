P2P кредитование

Додано: Сер 03 лип, 2019 07:06

Есть у меня одна инвестиция №47021, заемщик платил исправно, один раз просрочился, но буквально на пару дней. Так вот возможно какие-то пару гривен от неустоек и осталось, но по сути займ вернули. Проблема состоит в том что во всех блоках просроченных инвестиций, активных или погашенных ее нет. Когда нахожу эту инвестицию через кошелек по поступлениям и перехожу в нее вижу информацию что она в просрочке 7-30 дней, хотя на общем экране в состоянии инвестиций написано что просроченные 7-30 дней составляют 0 грн 0%. Все это мелочи, бывают программные проблемы и на инвестиции оно не влияет, но... Обратился по электронной почте в службу поддержки ФХ 25 июня и тишина, думаю может не дошло. Написал повторно 27 июня и вот сегодня все еще тишина абсолютная. Проблема не решена, не получил даже отписки что займутся этим вопросом. Обращался с почты с которой зарегистрирован на ФХ. Не хочу панику раздувать, но неужели первые звоночки, что на контору начинают забивать