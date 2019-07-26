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P2P кредитование
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 79808182
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 11:30

На финхабе я уже больше года. Инвестировал и реинвестировал без существенных перерывов. Ниже привожу распределение по числу инвестиций в займы. За год их набралось 316. Большинство займов - долгосрочные. Ось "Месяцы" показывает сколько месяцев назад были сделаны инвестиции.
Зображення
И хотя может показатся, что там есть зелёная пирамида и финхаб вылачивает по новым займам за счёт невыплаты по старым, но только 128 из 316 инвестиций вложены на строк 12 месяцев. Остальные инвестиции сделаны на более короткий срок, потому должно быть естественное перетекание из хороших займов в выплаченные с увеличением числа месяцев. В тоже время увеличение процентного состава выплаченых и хороших по сравнению с плохими и непонятными в последние месяцы может свидетельствовать о каких-то улучшениеях на finhub.
Shinrei
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