P2P кредитование

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на тему Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій

#<1 ... 79808182 Додано: Суб 27 лип, 2019 11:30



И хотя может показатся, что там есть зелёная пирамида и финхаб вылачивает по новым займам за счёт невыплаты по старым, но только 128 из 316 инвестиций вложены на строк 12 месяцев. Остальные инвестиции сделаны на более короткий срок, потому должно быть естественное перетекание из хороших займов в выплаченные с увеличением числа месяцев. В тоже время увеличение процентного состава выплаченых и хороших по сравнению с плохими и непонятными в последние месяцы может свидетельствовать о каких-то улучшениеях на finhub. На финхабе я уже больше года. Инвестировал и реинвестировал без существенных перерывов. Ниже привожу распределение по числу инвестиций в займы. За год их набралось 316. Большинство займов - долгосрочные. Ось "Месяцы" показывает сколько месяцев назад были сделаны инвестиции.И хотя может показатся, что там есть зелёная пирамида и финхаб вылачивает по новым займам за счёт невыплаты по старым, но только 128 из 316 инвестиций вложены на строк 12 месяцев. Остальные инвестиции сделаны на более короткий срок, потому должно быть естественное перетекание из хороших займов в выплаченные с увеличением числа месяцев. В тоже время увеличение процентного состава выплаченых и хороших по сравнению с плохими и непонятными в последние месяцы может свидетельствовать о каких-то улучшениеях на finhub. Shinrei

Повідомлень: 64 З нами з: 23.07.18 Подякував: 23 раз. Подякували: 27 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:38 greenozon написав: щось колекшн заснув, останній кейс від 26 июня 2019

пора отпусков...

почекаємо щось колекшн заснув, останній кейс від 26 июня 2019пора отпусков...почекаємо





колекшн проснувся і "рвьот і мечет" -

за 2 останні дні - 7 колекшинів! колекшн проснувся і "рвьот і мечет" -за 2 останні дні - 7 колекшинів!

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Повідомлень: 5650 З нами з: 01.06.14 Подякував: 191 раз. Подякували: 311 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 сер, 2019 10:39 Shinrei



Раньше не мог отписаться (прекрасное время отпуска).

Разобрался почему заявка нигде не отражалась. Тело было погашено в полном объёме, задолженность составляла только штрафные санкции. А в таблице "Состояние инвестиций" отображается только размер задолженности тела. В раздел просроченной задолженности можно перейти только если задолженность этого периода больше 0 грн. Т.к. задолженность тела была 0 грн., а других просроченных задолженностей с таким же периодом просрочки у меня не было, я не мог её нигде найти.

По поводу сервиса. Дополнительно отправлял письмо в супорт со своей другой почты, там расписал всё еще более подробно, но увы не на одну почту ответа так и не получил. dmytro_k Повідомлень: 32 З нами з: 03.12.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 сер, 2019 10:42 Re: P2P кредитование jusever написав: какой приятный прокол коллекшн. Я уже больше тысячи им отдал. какой приятный прокол коллекшн. Я уже больше тысячи им отдал.

это же какой размер задолженности они вам вернули, что вы им целую тысячу дали заработать? это же какой размер задолженности они вам вернули, что вы им целую тысячу дали заработать? dmytro_k Повідомлень: 32 З нами з: 03.12.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 79808182 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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