P2P кредитование

И хотя может показатся, что там есть зелёная пирамида и финхаб вылачивает по новым займам за счёт невыплаты по старым, но только 128 из 316 инвестиций вложены на строк 12 месяцев. Остальные инвестиции сделаны на более короткий срок, потому должно быть естественное перетекание из хороших займов в выплаченные с увеличением числа месяцев. В тоже время увеличение процентного состава выплаченых и хороших по сравнению с плохими и непонятными в последние месяцы может свидетельствовать о каких-то улучшениеях на finhub.