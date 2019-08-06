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P2P кредитование
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 79808182
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 11:30

На финхабе я уже больше года. Инвестировал и реинвестировал без существенных перерывов. Ниже привожу распределение по числу инвестиций в займы. За год их набралось 316. Большинство займов - долгосрочные. Ось "Месяцы" показывает сколько месяцев назад были сделаны инвестиции.
Зображення
И хотя может показатся, что там есть зелёная пирамида и финхаб вылачивает по новым займам за счёт невыплаты по старым, но только 128 из 316 инвестиций вложены на строк 12 месяцев. Остальные инвестиции сделаны на более короткий срок, потому должно быть естественное перетекание из хороших займов в выплаченные с увеличением числа месяцев. В тоже время увеличение процентного состава выплаченых и хороших по сравнению с плохими и непонятными в последние месяцы может свидетельствовать о каких-то улучшениеях на finhub.
Shinrei
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:38

  greenozon написав:щось колекшн заснув, останній кейс від 26 июня 2019
пора отпусков...
почекаємо



колекшн проснувся і "рвьот і мечет" -
за 2 останні дні - 7 колекшинів!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 10:39

Shinrei

Раньше не мог отписаться (прекрасное время отпуска).
Разобрался почему заявка нигде не отражалась. Тело было погашено в полном объёме, задолженность составляла только штрафные санкции. А в таблице "Состояние инвестиций" отображается только размер задолженности тела. В раздел просроченной задолженности можно перейти только если задолженность этого периода больше 0 грн. Т.к. задолженность тела была 0 грн., а других просроченных задолженностей с таким же периодом просрочки у меня не было, я не мог её нигде найти.
По поводу сервиса. Дополнительно отправлял письмо в супорт со своей другой почты, там расписал всё еще более подробно, но увы не на одну почту ответа так и не получил.
dmytro_k
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 10:42

Re: P2P кредитование

  jusever написав:какой приятный прокол коллекшн. Я уже больше тысячи им отдал.

это же какой размер задолженности они вам вернули, что вы им целую тысячу дали заработать?
dmytro_k
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 11:53

Коллекшн

dmytro_k
Вместе с телом и процентами за просрочку коллекшн вернул 8033 грн. Взял себе из этой суммы 1133 грн
jusever
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 21:07

dmytro_k

То есть больше месяца они игнорируют баг? Вы на oleksii.kyreiev@finhub.ua или info@finhub.ua писали? Я по первому писал на прошлой неделе - пока без ответа. Я уже раз 5 им о багах писал, и они в большинстве случаев решают проблемы. Не отвечают на один e-mail попробуйте другой.
Shinrei
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 13:59

Shinrei
на второй писал. Нет желания писать больше т.к. для себя вопрос я закрыл, а помогать улучшать платформу я не подписывался)
dmytro_k
 
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  #<1 ... 79808182
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