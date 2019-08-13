P2P кредитование

На финхабе я уже больше года. Инвестировал и реинвестировал без существенных перерывов. Ниже привожу распределение по числу инвестиций в займы. За год их набралось 316. Большинство займов - долгосрочные. Ось "Месяцы" показывает сколько месяцев назад были сделаны инвестиции. И хотя может показатся, что там есть зелёная пирамида и финхаб вылачивает по новым займам за счёт невыплаты по старым, но только 128 из 316 инвестиций вложены на строк 12 месяцев. Остальные инвестиции сделаны на более короткий срок, потому должно быть естественное перетекание из хороших займов в выплаченные с увеличением числа месяцев. В тоже время увеличение процентного состава выплаченых и хороших по сравнению с плохими и непонятными в последние месяцы может свидетельствовать о каких-то улучшениеях на finhub.
Раньше не мог отписаться (прекрасное время отпуска). Разобрался почему заявка нигде не отражалась. Тело было погашено в полном объёме, задолженность составляла только штрафные санкции. А в таблице "Состояние инвестиций" отображается только размер задолженности тела. В раздел просроченной задолженности можно перейти только если задолженность этого периода больше 0 грн. Т.к. задолженность тела была 0 грн., а других просроченных задолженностей с таким же периодом просрочки у меня не было, я не мог её нигде найти. По поводу сервиса. Дополнительно отправлял письмо в супорт со своей другой почты, там расписал всё еще более подробно, но увы не на одну почту ответа так и не получил.
То есть больше месяца они игнорируют баг? Вы на oleksii.kyreiev@finhub.ua или info@finhub.ua писали? Я по первому писал на прошлой неделе - пока без ответа. Я уже раз 5 им о багах писал, и они в большинстве случаев решают проблемы. Не отвечают на один e-mail попробуйте другой.