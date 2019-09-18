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P2P кредитование

P2P кредитование
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 80818283
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 10:26

Astacus а как вы на минтосе зарегистрировались? Я уточнял там нет возможности под Укр. регионом регистрироваться?
playerjek
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 13:25

На минтосе проценты маленькие.
А на Финхабе о, какие :shock: :!:

Зображення

Прямо таки аттракцион невиданной халявы :lol:
Но я пока повременю что-то вкладывать.
Хочу дождаться, когда перевалит за психологическую отметку 1000% в год :mrgreen:
vk65535
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 12:34

vk65535

нема таких ставок
зайшов в кабіну ФХ - ставки від 69 (А) до 129 (Е)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 18:43

greenozon

Вот прям сейчас такая картинка у меня:

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Обратите внимание на нижние ставки, якобы "профинансированные".
vk65535
 
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