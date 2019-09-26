RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Залучення та
розміщення коштів
/
Залучення коштів
/
P2P кредитование

P2P кредитование
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 80818283
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 10:26

Astacus а как вы на минтосе зарегистрировались? Я уточнял там нет возможности под Укр. регионом регистрироваться?
playerjek
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 03.09.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 13:25

На минтосе проценты маленькие.
А на Финхабе о, какие :shock: :!:

Зображення

Прямо таки аттракцион невиданной халявы :lol:
Но я пока повременю что-то вкладывать.
Хочу дождаться, когда перевалит за психологическую отметку 1000% в год :mrgreen:
vk65535
 
Повідомлень: 24
З нами з: 21.12.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 12:34

vk65535

нема таких ставок
зайшов в кабіну ФХ - ставки від 69 (А) до 129 (Е)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6034
З нами з: 01.06.14
Подякував: 194 раз.
Подякували: 342 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 18:43

greenozon

Вот прям сейчас такая картинка у меня:

Зображення

Обратите внимание на нижние ставки, якобы "профинансированные".
vk65535
 
Повідомлень: 24
З нами з: 21.12.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:32

vk65535

у мене дешборд без таких космічних цифр, профінансовані бачу інші,
найбільша "Е" 129

ймовірно, що нижня частина борди показує ті, в які ви інвестували
я наразі працюю в руслі консервативної стратегії - лише А і Б
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6034
З нами з: 01.06.14
Подякував: 194 раз.
Подякували: 342 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:23

  greenozon написав:ймовірно, що нижня частина борди показує ті, в які ви інвестували
я наразі працюю в руслі консервативної стратегії - лише А і Б

Ну, во-первых, я уже давно не логинюсь, когда прихожу посмотреть на "дашборд".
А во-вторых, то, что они рисуют фиктивную картинку - не намного лучше. Это еще раз подтверждает, что они там могут рисовать что угодно с одной целью - выдурить деньги у "инвесторов" и потом уже смотреть по обстоятельствам - то-ли что-то вернуть, чтобы жертва глуюбже заглотнула наживку и раскошелилась больше, то-ли не возвращать ничего.
А вообще как у вас дела? Вы еще что-то вкладываете? Как по мне, так там уже давно никто ничего не вкладывает и не выдает. А те заявки, что висят по 7 дней, и потом сами отваливаются - ну, так, мошенники, они такие - настойчивые :) Вдруг рыбка клюнет, где уже давно ничего не водится. По той же причине проект могут не закрывать окончательно еще долго :?
vk65535
 
Повідомлень: 24
З нами з: 21.12.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:26

наразі роблю лише ре-інвест і лише по А, Б рівнях заявок
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6034
З нами з: 01.06.14
Подякував: 194 раз.
Подякували: 342 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 80818283
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПроКредит (3891)
27.09.2019 09:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.