P2P кредитование

Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:23

greenozon написав: ймовірно, що нижня частина борди показує ті, в які ви інвестували

я наразі працюю в руслі консервативної стратегії - лише А і Б ймовірно, що нижня частина борди показує ті, в які ви інвестувалия наразі працюю в руслі консервативної стратегії - лише А і Б

Ну, во-первых, я уже давно не логинюсь, когда прихожу посмотреть на "дашборд".А во-вторых, то, что они рисуют фиктивную картинку - не намного лучше. Это еще раз подтверждает, что они там могут рисовать что угодно с одной целью - выдурить деньги у "инвесторов" и потом уже смотреть по обстоятельствам - то-ли что-то вернуть, чтобы жертва глуюбже заглотнула наживку и раскошелилась больше, то-ли не возвращать ничего.А вообще как у вас дела? Вы еще что-то вкладываете? Как по мне, так там уже давно никто ничего не вкладывает и не выдает. А те заявки, что висят по 7 дней, и потом сами отваливаются - ну, так, мошенники, они такие - настойчивыеВдруг рыбка клюнет, где уже давно ничего не водится. По той же причине проект могут не закрывать окончательно еще долго