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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Вів 10 вер, 2019 10:26
Astacus а как вы на минтосе зарегистрировались? Я уточнял там нет возможности под Укр. регионом регистрироваться?
Додано: Вів 10 вер, 2019 13:25
Додано: Чет 19 вер, 2019 12:34
vk65535
нема таких ставок
зайшов в кабіну ФХ - ставки від 69 (А) до 129 (Е)
Додано: Чет 19 вер, 2019 18:43
Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:32
vk65535
у мене дешборд без таких космічних цифр, профінансовані бачу інші,
найбільша "Е" 129
ймовірно, що нижня частина борди показує ті, в які ви інвестували
я наразі працюю в руслі консервативної стратегії - лише А і Б
Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:23
Ну, во-первых, я уже давно не логинюсь, когда прихожу посмотреть на "дашборд".
А во-вторых, то, что они рисуют фиктивную картинку - не намного лучше. Это еще раз подтверждает, что они там могут рисовать что угодно с одной целью - выдурить деньги у "инвесторов" и потом уже смотреть по обстоятельствам - то-ли что-то вернуть, чтобы жертва глуюбже заглотнула наживку и раскошелилась больше, то-ли не возвращать ничего.
А вообще как у вас дела? Вы еще что-то вкладываете? Как по мне, так там уже давно никто ничего не вкладывает и не выдает. А те заявки, что висят по 7 дней, и потом сами отваливаются - ну, так, мошенники, они такие - настойчивые Вдруг рыбка клюнет, где уже давно ничего не водится. По той же причине проект могут не закрывать окончательно еще долго
Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:26
наразі роблю лише ре-інвест і лише по А, Б рівнях заявок
Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:22
Re: P2P кредитование
думаю взяти в них кредит на ту сумму що вони мені винні і послати їх до біса, хай і далі "работают в соцсетях с должником и его окружением".
Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:17
Інвестування
Хтось з ними працював?
Додано: Суб 28 вер, 2019 08:06
Re: P2P кредитование
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