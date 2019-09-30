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P2P кредитование

P2P кредитование
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 81828384
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 13:07

  jjjj75 написав:Хтось з ними працював?
https://youtu.be/hm4Qvuvvhgc


цікаво цікаво
але для не Кийовських - як із цим?

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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 07:48

  MASolomko написав:
  Sawradym написав:думаю взяти в них кредит на ту сумму що вони мені винні і послати їх до біса...
Зіпсуєш собі кредитну історію в УБКІ.

О, клас! Може, нарешті, перестануть надокучати тими кредитами.
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