P2P кредитование

jjjj75 написав:Хтось з ними працював?
https://youtu.be/hm4Qvuvvhgc
цікаво цікаво
але для не Кийовських - як із цим?
"Відвідайте наш офіс для підписання угоди.."
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Пон 30 вер, 2019 13:07
цікаво цікаво
але для не Кийовських - як із цим?
"Відвідайте наш офіс для підписання угоди.."
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 01 жов, 2019 07:48
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